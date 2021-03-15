أول تعليق من الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي على زيادة المعاشات 13%

أكد اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أن قرار زيادة المعاشات بنسبة 13%، لأكثر من 10.5 مليون مواطن، جاء ضمن حزمة القرارات التي أصدرها اليوم الرئيس عبد الفتاح السيسي للارتقاء بمستوى المعيشة ومواجهة معدلات التضخم.





وأشار "عوض" في تصريحات لـ "صدى البلد" إلى أن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى بزيادة قيمة المعاشات بنحو 13% التي تبلغ تكلفتها الإجمالية حوالي 31 مليار جنيه، جاء حرصا من الرئيس على توجيه الحكومة ممثلة فى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بزيادة المعاشات، لرفع أية معاناة عن أصحاب المعاشات.





وأوضح، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أن إجمالي قيمة المعاشات في الموازنة الجديدة اعتبارا من بداية يوليو 2021، حتى أخر يونيو لعام 2022، تقدر بقيمة 282 مليار جنيه، مع مراعاة التضخم فى مقدار نسبة الزيادة، أو بالأحرى تجاوز معدلات التضخم بنسبه 7.5% .









واختتم حديثه قائلا: زيادة المعاشات من المؤكد أنه يجعل أصحابها في صدارة اهتمامات الدولة خاصة وأن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى تعمل حاليا على تطوير منظومة التأمينات للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين، فضلا عن التكليفات الرئاسية الهادفة لرفع المعاناة عن المواطنين والتخفيف عن كبار السن.