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رياضة

ماركا: هازارد قد يحتاج إلى عملية جراحية للتخلص من الآلام نهائيا

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 05:44 ص
هازارد
هازارد
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أ ش أ
قالت صحيفة "ماركا " الإسبانية إن النجم البلجيكي إيدين هازارد، نجم هجوم ريال مدريد الإسباني، قد يحتاج إلى جراحة في الكاحل، وذلك على إثر الإصابة التي يعاني منها مؤخرًا.

وأوضحت الصحيفة - في نسختها باللغة الإنجليزية - أن هازارد قد يحتاج إلى إجراء العملية في غضون الأسابيع المقبلة للتغلب على المضاعفات الأخيرة في الكاحل الأيسر والتي يعاني منها النجم البلجيكي، وهي وراء جميع الإصابات التي أبعدته مؤخرًا عن المشاركة مع نادي العاصمة الإسبانية.

وأفادت بأن هازارد أُجريت له عملية مؤخرًا، حيث عانى من استمرار وجود آلام كاحله، والتي غاب بسببها عن أغلب مباريات الموسم مع ريال مدريد، إلا أنها تفاقمت في الأسابيع الأخيرة.

وقد انضم هازارد إلى ريال مدريد في صيف 2019 في صفقة من العيار الثقيل مع تشيلسي الإنجليزي، حيث غاب هازارد عن ريال مدريد في 88 مباراة منذ انضمامه من الفريق اللندني.
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