حوادث متكررة في أفغانستان.. انفجار عبوة ناسفة يستهدف حافلة لنقل أساتذة وطلاب جامعيين

أفادت وسائل الإعلام الأفغانية، اليوم الثلاثاء، بانفجار عبوة ناسفة استهدف حافلة لنقل أساتذة وطلاب جامعيين في أفغانستان.





ووقع الانفجار في ولاية بغلان شمال أفغانستان وأودى بحياة أستاذين جامعيين.





وأشار مصدر رسمي أفغاني إلى مقتل 3 جنود وفقدان 4 في هجوم لطالبان بولاية هيرات الغربي.





ومن المقرر أن يعقد اجتماع بين طالبان والحكومة في موسكو، الخميس المقبل، بمشاركة المبعوث الأميركي لأفغانستان.





وكانت وسائل الإعلام الأفغانية قدا أفادت أمس الاثنين، بوقوع انفجارين منفصلين، وسط العاصمة كابول.





ونقلت محطة "تولو" الإخبارية، عن الشرطة قولها إن انفجارين منفصلين وقعا في العاصمة الأفغانية كابول مما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة 12 آخرين.





واستهدف الحادثين حافلات للركاب فقد أسفر الحاث الأول، الذي وقع في المنطقة الثالثة، عن مقتل شخص وإصابة خمسة آخرين، بينما وقع الانفجار الثاني ففي المنطقة 6، وأدى إلى مقتل شخصين وإصابة سبعة أخرين.



