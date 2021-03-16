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اقتصاد

وزير الإسكان يستعرض التصميمات المُقترحة لتطوير واجهات مبنى جراج الأوبرا والمبنى الإدارى لمحافظة القاهرة

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 09:58 ص
الدكتور عاصم الجزار
الدكتور عاصم الجزار وزير الاسكان
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آمنة عبد العظيم
عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا لاستعراض التصميمات المُقترحة لتطوير واجهات مبنى جراج الأوبرا والمبنى الإدارى لمحافظة القاهرة، وذلك فى إطار مشروع إعادة إحياء القاهرة الخديوية، وذلك بحضور مسئولى الوزارة.

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وناقش وزير الإسكان التصميمات المُقترحة لتطوير واجهات مبنى جراج الأوبرا، والفكرة التصميمية لها، حيث تم التأكيد على الاهتمام بالتفاصيل، بحيث يتم تنفيذ هذا المشروع على أفضل وجه، وبما يعبر عن القيمة التاريخية للمبنى، ويتناسب مع الاستخدامات الحالية له.

وأوضح الوزير، أن هذا المشروع يأتى ضمن الجهود التى تبذلها الدولة حاليًا بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لتطوير القاهرة الخديوية، والحفاظ على الطابع العمرانى المميز لمنطقة وسط العاصمة، وذلك تكاملًا مع مشروعات تطوير القاهرة التاريخية، بوجه عام، لتمكينها من ممارسة دورها التاريخى والحضارى والثقافى.
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