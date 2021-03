وفاة شرير جيمس بوند عن عمر يناهز 81 عاما

توفي صباح اليوم، الممثل الأمريكي يافيت كوتو، عن عمر يناهز 81 عاما، وفق ما أعلنه وكيله ونشره موقع مجلة فاريتي، الذي اشتهر طوال حياته بدور شرير جيمس بوند.

ونشرت زوجة كوتو، تيسي سيناون، خبر وفاة زوجها على موقع فيسبوك، معبرة عن صدمتها لوفاة شريك حياتها، الذي رغم تقديمه لأدوار الشر في بعض أفلامه إلا أنه كان بطلا حقيقيا وأب وزوج صالح وإنسان محترم وأحد أفضل الممثلين في هوليوود بحسب وصفها.

ولد يافيت كوتو، في نيويورك عام 1939، ودرس التمثيل في عمر السادسة عشر، وظهر لأول مرة على المسرح في عمر 19، واستمر في تقديم أدواره في برودواي حتى اتجه إلى السينما.

شارك كوتو في فيلم Live and Let Die، عام 1973، ولعب دور الشرير مع روجر مور الذي كان يقدم شخصية جيمس بوند في ذلك الوقت، ثم توالت أعماله ليظهر في The Running Man مع أرنولد شوارزنيجر.

وقدم العديد من الأعمال في السبعينات والثمانينات، وكان آخر أفلامه Witless Protection عام 2008.