أيام مهرجان مالمو لصناعة السينما.. منافسة عربية مصرية للحصول على منح دعم الأفلام.. 4 فئات تتخطى جوائزها 100 ألف دولار

المخرج مروان حامد يسعى لاقتناص التمويل السويدي

مشروعات الأفلام المختارة تتنافس على المنح في أربع فئات





كشف مهرجان مالمو للسينما العربية عن قائمة المشروعات المختارة للمشاركة والتنافس على منح التطوير ومنح ما بعد الإنتاج للنسخة السابعة من أيام مهرجان مالمو لصناعة السينما، والذي يقام بالتوازي مع الدورة الحادية عشر للمهرجان بين 6 و11 أبريل المقبل.

المهرجان اختار 21 مشروعًا من بين 73 مشروعًا تقدم للمشاركة، بواقع 48 مشروعًا تقدم لمنح التطوير و25 مشروعًا تقدم لمنح ما بعد الإنتاج.



وتتنافس المشروعات المختارة على المنح في أربع فئات: تطوير الأفلام القصيرة، تطوير الأفلام الروائية الطويلة، تطوير الأفلام الوثائقية الطويلة، ومنح ما بعد الإنتاج للأفلام الطويلة.





مؤسس ورئيس مهرجان مالمو محمد قبلاوي تحدث عن استمرار أنشطة أيام مهرجان مالمو لصناعة السينما (سوق ومنتدى مالمو سابقًا) بما فيها المنح، فقال: "بالرغم من الظروف العسيرة المستمرة لهذا العام أيضًا، إلا أن التزام مهرجان مالمو بدعم السينما العربية، وسعيه المستمر لبناء جسور الإنتاج المشترك بين العالم العربي ودول الشمال، كان التزامًا لا بد وأن نسعى لاستمراره مهما كانت الظروف. إن استمرار دور المنتدى وبرنامج المنح في دعم صناع الأفلام العرب عبر السنوات أمر لا يقبل النقاش، لذا فإن فريق المهرجان يعمل على مدار الساعة لتُقام هذه الدورة بأفضل شكل ممكن، والتزامًا منا بقوانين الحكومة السويدية بما يتعلق بالسلامة والصحة العامة، قررنا عقد الدورة القادمة على المنصات الرقمية بالكامل لضمان سلامة الجميع من عاملين وضيوف".





هذا ويتضمن برنامج المنح المقدمة من أيام مهرجان مالمو لصناعة السينما هذا العام توزيع 12 جائزة على المشروعات يفوق مجموع قيمتها 115 ألف دولار أمريكي.









مشاريع الأفلام المختارة للتنافس على منح مرحلة التطوير في أيام مهرجان مالمو لصناعة السينما:







الأفلام الروائية الطويلة

وداعًا جوليا؛ المنتج العربي: أمجد أبو العلا، المنتج السويدي: إسراء كوغالي هاغستروم، إخراج: محمد القردفاني، البلد: السودان والسويد.





ألماس؛ المنتج العربي: ديمة حمدان، المنتج السويدي: أندرياس روكسين، إخراج: ديمة حمدان، البلد: الأردن والسويد.





عطش؛ المنتج العربي: فادي فاهم، المنتج السويدي:آنا ماريا كنتاريوس، إخراج: مروان حامد، البلد، مصر، فرنسا والسويد.





٢٠١١؛ المنتج العربي: نضال شتا، المنتج السويدي: ليندا مطاوع، إخراج: نضال قيقا، البلد: تونس والسويد.









الأفلام الوثائقية الطويلة

٤٠ عاما من الصمت؛ المنتج: ميثم رضا وزينب الحريري، إخراج: ميثم رضا، المنتج السويدي: أندرياس روكسين، البلد: العراق، المملكة المتحدة والسويد.





ديبو فينتي؛ المنتج: كلارا هاريس، المنتج السويدي: ماريو ادمسون، إخراج: شيرين كرم، البلد: لبنان والسويد.





خارج المكان؛ المنتج السويدي: مانولو دياز رامو و بياتريس غارسيا، إخراج:محمد المجدلاوي، البلد: السويد، قطر.









الأفلام القصيرة

العصافير لا تهاجر؛ المنتج: خالد ميموني و سارة بن حسن، إخراج: رامي جربوي، البلد: تونس، النروج، ألمانيا.







متمزق؛ المنتج: أليكسندر نيلسن، إخراج:جعفر معتز، البلد: الأردن والدنمارك.





سندريلا؛ المنتج: شاكر تحرير، إخراج: آلاء القيسي البلد: الأردن والسويد.





شقة للإيجار؛ المنتج: ماهر عبد العزيز، إخراج: ماهر عبد العزيز، البلد: السويد.





سارة.. أحسن من الأرض؛ المنتج: ليندا مطاوع، إخراج: شريف البنداري، البلد: مصر والسويد.









مشاريع الأفلام المختارة للتنافس على منح مرحلة ما بعد الإنتاج في أيام مهرجان مالمو لصناعة السينما

من تونس: سأذهب إلى الجحيم؛ المنتج: أسمهان لحمر، إخراج: سمهان لحمر.





من لبنان ومصر: عمفرق طريق؛ المنتج: لارا سابا، إخراج: لارا سابا.





من لبنان: بيروت في عين العاصفة؛ المنتج: سابين صيداوي، إخراج: مي مصري.





من تونس: تحت الكرموس؛ المنتج: اربج سهيري، إخراج: اربج سهيري.





من الإمارات: حين؛ المنتج: سعيد راشد، إخراج: سعيد راشد.





من تونس، قطر وتركيا: ليلى تغادر روحها؛ المنتج: فيصل حصايري، إخراج: ثائر موسى.





من السويد: الى حیث تأخذني أناملي؛ المنتج: إياد عيد، إخراج: ندى علي.





من الأردن: بين حانا و مانا؛ المنتج: سحر يوسفي ، إخراج: اسمهان بريكات.





من تونس: لا شيء عن أمي، المنتج: سالم طرابلسي و لطيفة دغري، المخرج: سالم طرابلسي ولطيفة دغري.









أيام مهرجان مالمو لصناعة السينما هو منصة فريدة من نوعها لصناعة السينما في الشمال الأوروبي والعالم العربي، يهدف إلى تحفيز التعاون والإنتاج المشترك وفرص التوزيع، يجمع بين المنتجين وصناديق الدعم والموزعين السينمائيين في الندوات وورش العمل والحوارات النقاشية.









ويقدم أيام مهرجان مالمو لصناعة السينما العديد من مبادرات التمويل للإنتاج المشترك العربي الأوروبي، حيث ساهم في تشجيع الإنتاج المشترك بين بلدان الشمال الأوروبي والعالم العربي ودعم مجموعة واسعة من مشاريع الأفلام.









تعقد الدورة الحادية عشر من مهرجان مالمو للسينما العربية في الفترة من ٦-١١ أبريل ٢٠٢١









وتعقد الدورة السابعة من أيام مهرجان مالمو لصناعة السينما بين ٧ - ١٠ أبريل ٢٠٢١



