تراجع جماعي لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات اليوم

استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات.
تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.19% ليصل إلى مستوى 11201 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.73% ليصل إلى مستوى 2181 نقطة.
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وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.25% ليصل إلى مستوى 13663 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.1% ليصل إلى مستوى 4302 نقطة.
كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.39% ليصل إلى مستوى 2135 نقطة.
وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.36% ليصل إلى مستوى 3130 نقطة.
تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.19% ليصل إلى مستوى 11201 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.73% ليصل إلى مستوى 2181 نقطة.
أقرأ ايضا ..الدينار الكويتى الاعلى ..تعرف على أسعار العملات العربية اليوم الثلاثاء 16-3-2021
وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.25% ليصل إلى مستوى 13663 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.1% ليصل إلى مستوى 4302 نقطة.
كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.39% ليصل إلى مستوى 2135 نقطة.
وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.36% ليصل إلى مستوى 3130 نقطة.