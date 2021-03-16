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اقتصاد

الدينار الكويتى الأعلى.. تعرف على أسعار العملات العربية اليوم الثلاثاء 16-3-2021

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 09:16 ص
سعر الدينار الكويتى
سعر الدينار الكويتى و العملات العربية اليوم الثلاثاء
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علياء فوزى
يستعرض "صدى البلد" حركة بيع وشراء العملات العربية مقابل الجنيه في مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء 16 مارس 2021 وفقا لآخر تحديث للبنك الأهلي المصري.

وسجل سعر الدينار الكويتى اليوم الثلاثاء 48.91 جنيه للشراء و 52.11 جنيه للبيع .

وبلغ سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه اليوم 4.14جنيه للشراء و 4.19 جنيه للبيع .

وسجل سعر صرف الدرهم الاماراتى مقابل الجنيه اليوم 4.23 جنيه للشراء و4.28 جنيه للبيع .

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وسجل سعر صرف الدينار البحرينى مقابل الجنيه المصرى نحو 40.41 جنيه للشراء و41.74 جنيه للبيع .

وبلغ سعر صرف الدينار الاردنى 21.75جنيه للشراء و22.23جنيه للبيع.

وسجل الريال العمانى مقابل الجنيه 39.69 جنيه للشراء و 40.88 جنيه للبيع .

وسجل الريال القطرى مقابل الجنيه 4.01 جنيه للشراء و 4.32 جنيه للبيع.
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