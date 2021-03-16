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أخبار العالم

مرشح لرئاسة حكومة إسرائيل.. من هو يائير لابيد أكبر منافسي نتنياهو في انتخابات الكنيست؟

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 10:41 ص
من هو يائير لابيد
من هو يائير لابيد أكبر منافسي نتنياهو في انتخابات الكنيست؟
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سمر صالح
تستعد إسرائيل لإجراء انتخابات الكنيست الـ24 خلال شهر مارس الجاري ويعتبر يائير لابيد السياسي الإسرائيلي المعروف أكبر منافس لبنيامين نتنياهو والمرشح الأقوى لرئاسة حكومة إسرائيل القادمة.

وفي هذا السياق دعا نتنياهو رئيس حزب اليمين نفتالي بينيت للتعهد بعدم الجلوس في حكومة بالتناوب مع رئيس حزب "يش عتيد" يائير لابيد.

ويائير لابيد كان مذيع أخبار سابق، قبل أن يصبح أحد أبرز منافسي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وكان يائير لابيد كاتب عمود في إحدى الصحف العبرية قبل أن يتوجه إلى العمل التلفزيوني في القناة الإسرائيلية الثانية وهو دور عزز نجوميته.

وقام لابيد بتأسيس حزب "يش عتيد" (هناك مستقبل) السياسي في العام 2012، لكن لم يحظ بالقبول إذ أعلن عن حزبه في وقت كان رائجا لنجوم الإعلام الإسرائيلي استثمار شهرتهم في المجال السياسي.

وفي انتخابات 2013، حصل حزب "يش عتيد" الوسطي العلماني على 19 مقعدا في البرلمان الإسرائيلي المكون من 120 نائبا، واختير لابيد ليكون وزيرا للمالية لفترة وجيزة في عهد نتنياهو وساعده ذلك في فرض نفسه كلاعب سياسي يحسب له حساب.

انضم "يش عتيد" إلى تحالف "كاحوال لافان" الوسطي الذي شكله رئيس هيئة الأركان السابق بيني جانتس في العام 2019.

وتشير استطلاعات الرأي إلى أن حزب "يش عتيد" سيفوز بـ18 إلى 20 مقعدا ما سيمنحه ثاني أعلى نسبة تصويت بعد الليكود.
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