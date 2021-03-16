بعثة الأهلي تغادر الكونغو عقب مواجهة فيتا كلوب مباشرةً

تتجه بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من ملعب الشهداء الذي يحتضن مباراة فيتا كلوب إلى مطار «ندجيلي» في العاصمة الكونغولية كينشاسا عقب انتهاء المباراة مباشرة؛ لبدء رحلة العودة للقاهرة على متن طائرة خاصة.





ويلعب الأهلي مع فيتا كلوب في الثالثة من عصر اليوم بتوقيت القاهرة، الثانية بتوقيت الكونغو، على ملعب الشهداء بالعاصمة كينشاسا في رابع جولات المجموعة الأولى لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.





ومن المقرر أن تغادر البعثة مباشرة من الملعب الي الطائرة الخاصة التي وفرها مجلس الإدارة للفريق بهدف منحهم أكبر قدر من الراحة .



