محاضرة أخيرة للاعبي الأهلي قبل مواجهة فيتا كلوب

حدد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الساعة الحادية عشرة وأربعين دقيقة من ظهر اليوم ،الثلاثاء، بتوقيت الكونغو؛ موعدا لعقد آخر محاضرة مع اللاعبين في فندق الإقامة قبل خوض مباراة فيتا كلوب.





ويتحدث موسيماني مع لاعبي الفريق في عدة أمور خاصة بالمباراة، ومهام كل لاعب، والتشكيل وغيرها من التفاصيل الفنية.





ويلتقي الأهلي مع فيتا كلوب في الثالثة من عصر اليوم، الثلاثاء، بتوقيت القاهرة، الثانية بتوقيت الكونغو، في الجولة الرابعة للمجموعة الأولى لدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.



