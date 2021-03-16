900 ألف حالة وفاة بكورونا في أوروبا.. تحرك عاجل من المفوضية الأوروبية بعد أزمة لقاح استرازينيكا

أفادت وكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس"، بأن أوروبا سجلت أكثر من 900 ألف حالة وفاة بفيروس كورونا.





وبدورها، أعلنت المفوضية الأوروبية اليوم، الثلاثاء، أن شركة فايزر ستسلم دول الاتحاد 200 مليون جرعة لقاح ضد كورونا في الربع الثاني من هذا العام.





ويأتي ذلك بعدما طلب الاتحاد الأوروبي المزيد من الجرعات من لقاح كوفيد-19 من شركة فايزر لسد النقص الذي نشأ من مجموعة كبيرة من البلدان التي قامت بتعليق لقاح استرازينيكا بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة.





وأعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين على موقع "تويتر" أن الاتحاد الأوروبي وافق على "تسليم معجل لـ 10 ملايين جرعة" من لقاح فايزر خلال الأشهر الثلاثة المقبلة.





وسيؤدي هذا الطلب إلى تقديم عمليات تسليم اللقاحات المقترحة للنصف الثاني من العام، وسيصل إجمالي جرعات الكتلة من لقاح فايزر إلى 200 مليون جرعة في الربع الثاني.





وقالت فون دير لاين في بيان:"هذا هو الخبر السار جدا حيث يعطي الدول الأعضاء مجالا للمناورة وربما سد الثغرات في عمليات التسليم".





ويأتي ذلك بعد أن انضمت السويد صباح اليوم إلى قائمة متزايدة من دول الاتحاد الأوروبي لحظر لقاح استرازينيكا مؤقتًا بسبب مخاوف من احتمال ارتباطه بزيادة خطر الإصابة بجلطات الدم.



