ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

900 ألف حالة وفاة بكورونا في أوروبا.. تحرك عاجل من المفوضية الأوروبية بعد أزمة لقاح استرازينيكا

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 01:48 م
تحرك عاجل من المفوضية
تحرك عاجل من المفوضية الأوروبية بعد أزمة لقاح استرازينيكا
Advertisements
دعاء أبوهشيمة
أفادت وكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس"، بأن أوروبا سجلت أكثر من 900 ألف حالة وفاة بفيروس كورونا.

وبدورها، أعلنت المفوضية الأوروبية اليوم، الثلاثاء، أن شركة فايزر ستسلم دول الاتحاد 200 مليون جرعة لقاح ضد كورونا في الربع الثاني من هذا العام.

ويأتي ذلك بعدما طلب الاتحاد الأوروبي المزيد من الجرعات من لقاح كوفيد-19 من شركة فايزر لسد النقص الذي نشأ من مجموعة كبيرة من البلدان التي قامت بتعليق لقاح استرازينيكا بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة.

وأعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين على موقع "تويتر" أن الاتحاد الأوروبي وافق على "تسليم معجل لـ 10 ملايين جرعة" من لقاح فايزر خلال الأشهر الثلاثة المقبلة.

وسيؤدي هذا الطلب إلى تقديم عمليات تسليم اللقاحات المقترحة للنصف الثاني من العام، وسيصل إجمالي جرعات الكتلة من لقاح فايزر إلى 200 مليون جرعة في الربع الثاني.

وقالت فون دير لاين في بيان:"هذا هو الخبر السار جدا حيث يعطي الدول الأعضاء مجالا للمناورة وربما سد الثغرات في عمليات التسليم".

ويأتي ذلك بعد أن انضمت السويد صباح اليوم إلى قائمة متزايدة من دول الاتحاد الأوروبي لحظر لقاح استرازينيكا مؤقتًا بسبب مخاوف من احتمال ارتباطه بزيادة خطر الإصابة بجلطات الدم.

وقال عالم الأوبئة بالولاية أندرس تيجنيل إن التوقف كان "إجراء احترازيا" حتى تكمل وكالة الأدوية الأوروبية (EMA) تحقيقًا في تقارير عن العديد من الوفيات المرتبطة بالجلطات الدموية.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

الاتحاد الأوروبي يهدد بفرض قيود على تصدير لقاح كورونا ..فيديو

خناقة على لقاحات كورونا.. ماذا يحدث بين الاتحاد الأوروبي وشركات الأدوية وبريطانيا؟

9 ملايين جرعة إضافية.. الاتحاد الأوروبي يعلن عن اتفاق مع أسترازينيكا لحل أزمة اللقاحات

"فاينانشيال تايمز": الاتحاد الأوروبي يواجه انتقادات عالمية بشأن قيود فرضها على صادرات اللقاحات

هل تسبق أوروبا كورونا هذه المرة؟.. خطة بيولوجية ضد كل سلالات Covid - 19

ترشيحاتنا

التعليم تعلن موعد امتحانات شهر مارس لطلاب المدارس

شاهد.. أول ظهور للأمير فيليب بعد مغادرة المستشفى

عثر على مبلغ مالي كبير.. رئيس شركة مطار القاهرة يكرم موظفا لأمانته

ارتفاع جنوني في أسعار الذهب | تفاصيل

أسرع دعاء لقضاء الحوائج المستحيلة والشديدة

حكم صلاة مريض سلس البول بالوضوء نفسه؟.. الإفتاء تجيب

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة الصحة والمرأة.. نصيحة علم الأرقام لمواليد اليوم.. تأكد من صلاحية المكسرات بهذه الطريقة.. تنظيف القولون بأكثر من طريقة بالمنزل

تعرف على مواصفات كيا سورينتو 2021 الجديدة في مصر

طريقة تنظيف الأذن المسدودة في المنزل