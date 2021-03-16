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برلمان

وزير الري بجنوب السودان يشارك بالجلسة العامة للبرلمان

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 03:10 م
مناوا بيتر قادكوث
مناوا بيتر قادكوث
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فريدة محمد - ماجدة بدوي - يوسف سامح عدسة خالد مشعل
شارك مناوا بيتر قادكوث وزير الموارد المائية والرى بدولة جنوب السودان فى اعمال الجلسة العامة للبرلمان بشرفات القاعة ، خلال مناقشة النواب ،مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الموارد المائية والرى.

يهدف مشروع القانون الى حماية الأصول الضخمة ذات الصلة بالموارد المائية والتى تتمثل في (55 ألف كم) مجارى مائية من الترع والمصارف، و48 ألف منشأة (قناطر ، سحارات ، كبارى ، محطات) تمتد بطول نهر النيل وهى أصول يصعب الحفاظ عليها أو رفع كفاءتها فى ظل القانون القائم وما صاحبه من سلبيات.

فضلًا عن تداخل نصوصه وتشابكها مع نصوص القوانين الأخرى ذات الصلة بالموارد المائية وتعدد الجهات المستخدمة للمسطحات المائية بما سمح بنفاذ الكثير من المخالفات والتعديات على المجارى المائية من خلال شيوع مسئوليات التعامل مع المورد المائى.
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