السعودية تبحث الجهود الإغاثية المبذولة لرفع معاناة الشعب اليمني

بحث المستشار بالديوان الملكي السعودي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الربيعة، مع منسق الشئون الإنسانية في اليمن وليام ديفيد جريسلي، الوضع الإنساني في اليمن والجهود الإغاثية والإنسانية المبذولة لرفع المعاناة عن الشعب اليمني.









وأعرب جريلسي- وفقا لوكالة الأنباء السعودية، اليوم الثلاثاء - عن تقديره لدور المركز المهم والبارز في اليمن، مشيدا بالآلية الاحترافية التي يعمل بها المركز في تقديم المساعدات وتنفيذ البرامج والمشاريع الإنسانية والإغاثية.







