تجارة القاهرة : الانتهاء من الامتحانات في 3 إبريل القادم





كشف الدكتور جمال شحاتة عميد كلية التجارة بجامعة القاهرة عن موعد ونظام الحضور وكيفية تلقي الطلاب للمقررات الدراسية خلال الفصل الدراسي الثاني .





وأوضح خلال تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد" إنه سيتم البدء في الفصل الدراسي الثاني عقب الانتهاء من الامتحانات مباشرة ، لافتا إلى أن الفرق الدراسية التي انتهت من الامتحانات ستبدأ يوم 3 من شهر أبريل القادم ، وهو موعد الانتهاء من امتحانات الفصل الدراسي الأول بالكلية .





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وأضاف إن هناك فرق دراسية ستبدأ يوم 3 أبريل مثل طلاب الفرق الثانية والرابعة ، وبالنسبة لباقي الفرق ستبدأ بعد الانتهاء من باقي الامتحانات مباشرة ، مع تقسيم طلاب كل فرقة على أيام محددة للحضور بواقع ثلاثة أيام لكل فرقة دراسية ، ويتم تقسيمهم على مجموعات داخل قاعات الحضور مراعاة للتباعد الاجتماعي .





وأشار إلى أن نظام الحضور بالفصل الدراسي الثاني سيكون بنظام التعليم "الهجين" والذي يجمع بين الحضور في مقر الكلية و"الأونلاين" من خلال طرح المقررات والبرامج الدراسية على المنصة الاليكترونية الخاصة بالكلية والتي أطلقتها الجامعة مثل منصة "بلاك بورد"





ونوه إلى أن الطلاب وأعضاء هيئة التدريس مؤهلون ومدربون على استخدامها من خلال الدرورات التي تم تقديمها لهم لزيادة خبراتهم ووجود تفاعل بين الطلاب وأعضاء هية التدريس عليها .





وكان الدكتور جمال شحاتة عميد كلية التجارة بجامعة القاهرة قد أوضح خلال تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" أنه يتم إجراء الامتحانات لحوالي 57 ألف طالب من منتسبي الكلية ، على أن يتم الانتهاء منها يوم 3 من شهر أبريل القادم .