محمد شريف يسجل الهدف الأول للنادي الأهلي في شباك فيتا

سجل محمد شريف الهدف الأول للنادي الأهلي في شباك فيتا كلوب في الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.





محمد شريف كاد أن يسجل الهدف الأول للأهلي منذ الدقيقة الأولى بعد أن انفرد بمرمى فيتا كلوب، لكن حارس مرمى ذلك الأخير تصدى لتسديدة شريف.





وفي الدقيقة السادسة، تلقى محمد شريف مريرة رائعة من مروان محسن، ليسدد الكرة في شباك فيتا كلوب، معلنًا عن الهدف الأول للمارد الأحمر.





ويحتل النادي الأهلي المركز الثالث في المجموعة الأولى، برصيد 4 نقاط، بالتساوي مع فيتا كلوب صاحب المركز الثاني بنفس الرصيد من النقاط.