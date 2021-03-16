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أخبار العالم

تحذير قوي.. الكرملين يكشف عن ضغوط غير مسبوقة تتعرض لها الدول لرفض لقاح سبوتنيك V

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 03:48 م
دعاء أبوهشيمة
كشف الكرملين، اليوم الثلاثاء، عن ضغوط تتم ممارستها على بعض البلدان لرفض شراء لقاح (سبوتنيك V) الروسي المضاد لمرض كوفيد - 19.

وقال  ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين إن: "الضغوط على بعض البلدان لرفض شراء لقاح (سبوتنيك في) الروسي المضاد لمرض كوفيد - 19 بلغت مستويات غير مسبوقة"، مضيفا أنه لا مجال لنجاح مثل هذه المحاولات".

جاء ذلك ردا على طلب للتعقيب على تقرير للحكومة الأمريكية بدا أنه يشير على ما يبدو إلى أن الولايات المتحدة حاولت إثناء البرازيل عن شراء اللقاح الروسي.

ووفقا لوكالة "سبوتنيك انترناشيونال"، "تابع المتحدث باسم الرئاسة الروسية قائلا إن "روسيا قدمت جميع الوثائق اللازمة لتسجيل لقاحها ضد فيروس كورونا في الاتحاد الأوروبي وما زالت الجهود ذات الصلة مستمرة" محذرا أيضا من تسييس قضية اللقاح.

وأضاف بيسكوف أن روسيا تعارض بشدة تسييس قضية اللقاحات، حيث تعتقد أنه يجب أن يكون هناك أكبر عدد ممكن من اللقاحات "لمنح كل دولة، بما في ذلك الدول الفقيرة، فرصة لتلقيح السكان"، مشيرًا أيضًا إلى أن حملات التحصين هي الحل الأمثل والطريقة الوحيدة لوقف الوباء.

وفي وقت مبكر من هذا الشهر، أعلن صندوق الاستثمار المباشر الروسي أن وكالة الأدوية الأوروبية تدرس تسجيل لقاح "سبوتنيك في" الروسي. ومن المقرر أن تختبر الوكالة الأوروبية اللقاح للامتثال لمعايير الاتحاد الأوروبي المتعلقة بالفعالية والسلامة والجودة.

وقال ألكسندر جينسبرج ، رئيس معهد جاماليا للأبحاث، اليوم الثلاثاء إن لقاح "سبوتنيك في" المطور في روسيا ضد كوفيد-19 يحمي من تحورات فيروس كورونا في المملكة المتحدة، والأبحاث حول التأكد من الحماية من السلالات الأخرى قد تتوافر في غضون أسبوع أو أكثر.

وقال جينتسبيرج في إفادة صحفية: "حتى الآن ، تم التحقق تجريبيًا، بما في ذلك في مختبرات معهدنا، أن سبوتنيك في ، المصل الذي تم الحصول عليه من أولئك الذين تم تطعيمهم بـ سبوتنيك في، يحيد تماما السلالة البريطانية".
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