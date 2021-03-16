فتاوى تشغل الأذهان.. حكم صلاة مريض سلس البول بالوضوء نفسه.. حكم صلاة المرأة الحامل التي لا تستطيع الانحناء للركوع والسجود.. كيفية سجود السهو وما يقال فيه



وقال الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن سجود السهو سُنة، وشُرع لجبر الخلل الذي يحدث في الصلاة من زيادة أو نقصان.



وأوضح «ممدوح»، في إجابته عن سؤال: «ما كيفية سجود السهو وما يقال فيه؟»، أن سجود السهو يكون سجدتين يسجدهما المُصلى بعد التشهد الأخير وقبل السلام، كما ورد في الحديث أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِى صَلاَتِهِ فَلَمْ يَدْرِ كَمْ صَلَّى ثَلاَثًا أَمْ أَرْبَعًا فَلْيَطْرَحِ الشَّكَّ وَلْيَبْنِ عَلَى مَا اسْتَيْقَنَ ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ فَإِنْ كَانَ صَلَّى خَمْسًا شَفَعْنَ لَهُ صَلاَتَهُ وَإِنْ كَانَ صَلَّى إِتْمَامًا لأَرْبَعٍ كَانَتَا تَرْغِيمًا لِلشَّيْطَانِ» (رواه مسلم).



وأضاف أن سجدتي السهو يقال فيهما من الذكر والدعاء ما يقال في سجود الصلاة: «سبحان ربي الأعلى 3 مرات»، أو يدعو بما يفتح الله عليه.





وقال الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن سجود السهو يكون قبل التسليم من الصلاة، وهو عبارة عن سجدتين يسلم بعد القيام منهما مباشرة دون قراءة التشهد مرة اخرى، ويعتبر سجود السهو سنة من تركه فصلاته صحيحة.



وأضاف عبد السميع، فى إجابته عن سؤال: "هل يشترط بعد سجود السهو قراءة التشهد؟:، أن سجود السهو سُنة، فإن لم يصلها الإنسان فتكون صلاته صحيحة ولا حرج في ذلك، ولا يشترط بعد سجود السهو قراءة التشهد فنسجد سجدتين ونصلى.



وأشار إلى أن من سجد للسهو بعد السلام فإنه يلزمه أن يسلم مرة أخرى، أما التشهد فإنه لا يتشهد مرة أخرى.

وأوضح شلبي أن سجود السهو لا يكون عند نسيان ركعة أو سجدة أو التشهد الأوسط ولكن يكون حال الشك في الصلاة كأن يكون المصلي لديه شك في أنه صلى كم ركعة، فإن شك أنه صلى ثلاث أو أربع ركعات بل يبني على الأقل ويصلي الرابعة وكذلك إن كان لديه شك هل صلى ثلاثة أم اثنين فليبن على الأقل ويأتي بالثالثة.وذكر أن المصلي يسجد سجدتين بعد التشهد الأخير، وقبل السلام مثل سجود الصلاة، ويقال فيهما من الذكر والدعاء ما يقال في السجود.