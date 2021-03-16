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فتاوى تشغل الأذهان.. حكم صلاة مريض سلس البول بالوضوء نفسه.. حكم صلاة المرأة الحامل التي لا تستطيع الانحناء للركوع والسجود.. كيفية سجود السهو وما يقال فيه

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 04:00 م
فتاوى تشغل الأذهان
فتاوى تشغل الأذهان
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شيماء جمال
  • حكم صلاة مريض سلس البول بالوضوء نفسه
  • حكم صلاة المرأة الحامل وهى جالسة
  • هل سجود السهو يكون قبل التسليم من الصلاة أم بعده


نشر موقع "صدى البلد" خلال الساعات الماضية، عددا من الفتاوى المهمة التي تشغل الأذهان، نرصد أبرزها في التقرير التالي:

تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا مضمونه: "جاري يعانى من مرض بالكلى يتسبب له فى نزول البول باستمرار ولا يعرف أن يصلى بسببه.. فماذا يفعل؟".

وأجاب الدكتور محمود شلبى، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية عن السوال قائلا: "إن المريض بسلس البول عليه أن يتحفض جيدا أى يستعمل حفاضة أو منديل أو ما شابه، بحيث يمنع نزول البول على ملابسه، ويتوضأ ويصلى ولا توجد أى مشكلة".

وقال "شلبي"، خلال فيديو عبر صفحة دار الإفتاء على "يوتيوب"، إنه لو وجد عند وضوئه أو صلاته شيئا من البول لا يلتفت اليه لأنه معذور فيتوضأ بعد التحفض ويصلى، ويجوز له أن يصلى فرضين بنفس الوضوء ولا يوجد مانع، ولا يلتفت إلى ما ينزل منه كأنه شخص طبيعى وهذا البول غير موجود، لأن الشريعة تعفو عن هذا العذر.  

وقال الشيخ عبد الله العجمي، مدير إدارة التحكيم وفض المنازعات وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية خلال البث المباشر لصفحة دار الإفتاء المذاعة عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، ردا على سؤال: "ما حكم صلاة المرأة جالسة أثناء الحمل؟"، إنه طالما أن هناك مشقة ولا تستطيع القيام فالصلاة صحيحة.

وأوضح الدكتور أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن من كان لا يستطيع القيام فى الصلاة والنزول للركوع والسجود رخص له الشرع أن يصلى جالسًا، لقوله تعالى {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا}.

وقال "وسام"، فى إجابته عن سؤال ورد إليه مضمونه: "أصلى وأنا جالسة ولا أستطيع الانحناء للركوع والسجود لأننى حامل فهل هذا حرام ؟"، إن الأصل أن القيام ركن فى الصلاة إلا إذ شق هذا عليكِ مشقة شديدة، فالنبي (صلى الله عليه وسلم) رخص لمن لا يستطيع القيام فى الصلاة أن يصلى قاعدًا ورخص لمن لا يستطيع الإتيان بحركة الركوع والسجود خصوصًا إذا كانت المرأة حاملًا وكان النزول للركوع والسجود يضر بها وبجنينها رخص فى أن يومئ المصلى بحركة الركوع وبحركة السجود لكن حركة السجود تكون أخفض من حركة الركوع وصلاتها صحيحة ولا حرج فى ذلك.

ونوه الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، فى إجابته عن سؤال "كيفية سجود السهو لمن نسي فى صلاته؟ وهل يكون قبل السلام أم بعده؟"، إلى أن سجود السهو يكون قبل التسليم من الصلاة وهو عبارة عن سجدتين يسلم بعد القيام منهما مباشرة دون قراءة التشهد مرة اخرى، ويعتبر سجود السهو سنة من تركه فصلاته صحيحة.

وأوضح شلبي أن سجود السهو لا يكون عند نسيان ركعة أو سجدة أو التشهد الأوسط ولكن يكون حال الشك في الصلاة كأن يكون المصلي لديه شك في أنه صلى كم ركعة، فإن شك أنه صلى ثلاث أو أربع ركعات بل يبني على الأقل ويصلي الرابعة وكذلك إن كان لديه شك هل صلى ثلاثة أم اثنين فليبن على الأقل ويأتي بالثالثة.

وذكر أن المصلي يسجد سجدتين بعد التشهد الأخير، وقبل السلام مثل سجود الصلاة، ويقال فيهما من الذكر والدعاء ما يقال في السجود.

وقال الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن سجود السهو سُنة، وشُرع لجبر الخلل الذي يحدث في الصلاة من زيادة أو نقصان.

وأوضح «ممدوح»، في إجابته عن سؤال: «ما كيفية سجود السهو وما يقال فيه؟»، أن سجود السهو يكون سجدتين يسجدهما المُصلى بعد التشهد الأخير وقبل السلام، كما ورد في الحديث أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِى صَلاَتِهِ فَلَمْ يَدْرِ كَمْ صَلَّى ثَلاَثًا أَمْ أَرْبَعًا فَلْيَطْرَحِ الشَّكَّ وَلْيَبْنِ عَلَى مَا اسْتَيْقَنَ ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ فَإِنْ كَانَ صَلَّى خَمْسًا شَفَعْنَ لَهُ صَلاَتَهُ وَإِنْ كَانَ صَلَّى إِتْمَامًا لأَرْبَعٍ كَانَتَا تَرْغِيمًا لِلشَّيْطَانِ» (رواه مسلم).

وأضاف أن سجدتي السهو يقال فيهما من الذكر والدعاء ما يقال في سجود الصلاة: «سبحان ربي الأعلى 3 مرات»، أو يدعو بما يفتح الله عليه.

وقال الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن سجود السهو يكون قبل التسليم من الصلاة، وهو عبارة عن سجدتين يسلم بعد القيام منهما مباشرة دون قراءة التشهد مرة اخرى، ويعتبر سجود السهو سنة من تركه فصلاته صحيحة.

وأضاف عبد السميع، فى إجابته عن سؤال: "هل يشترط بعد سجود السهو قراءة التشهد؟:، أن سجود السهو سُنة، فإن لم يصلها الإنسان فتكون صلاته صحيحة ولا حرج في ذلك، ولا يشترط بعد سجود السهو قراءة التشهد فنسجد سجدتين ونصلى.

وأشار إلى أن من سجد للسهو بعد السلام فإنه يلزمه أن يسلم مرة  أخرى، أما التشهد فإنه لا يتشهد مرة أخرى.
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