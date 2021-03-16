احذر .. عشرات الهجمات الإلكترونية تجتاح مستخدمي FaceTime من آبل

تعرض مستخدمو تطبيق مكالمات الفيديو الشهير FaceTime فيس تايم ، المتاح على عدد كبير من أجهزة شركة آبل الأمريكية، لعشرات من الهجمات الإلكترونية الخطيرة ، حيث تلقى المستخدمون عدد لا يحصى من المكالمات غير المرغوب فيها من قبل المئات من الأشخاص غير المعروفين لديهم.





وبحسب موقع PhoneArena فإن المكالمات التى واجهها مستخدمو فيس تايم FaceTime هى مكالمات تستغل وتستهدف نظام الاتصال الجماعي ومكالمات الفيديو، ولا يملك الضحايا المستهدفون أى طريقة لإيقافها.





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وبدأ الهاكرز فى إجراء مكالمات فيديو جماعية لعدد كبير من الأشخاص ، ثم إنهاء المكالمة سريعًا حيث يؤدي هذا إلى بدء سلسلة لا حصر لها من عمليات الاستهداف ثم إعادة الاتصال بالمجموعة بأكملها .





ووقع العديد من مستخدمى تطبيق فيس تايم FaceTime ضحية لاختراق هجمات البريد العشوائى من مكالمات الفيديو، حيث وصل الاختراق إلى عشرات الآلاف من المستخدمين مما أثر على استخدامهم للتطبيق بشكل مباشر، وكذلك على خصوصيتهم.





ووصلت مكالمات الفيديو العشوائية التى تلقاها المخترقون لتطبيق فيس تايم FaceTime إلى أكثر من 59 مكالمة فيديو عشوائية بمجرد فتح التطبيق، بالإضافة إلى ارسال رسائل نصية وطلبات صداقة، وسرقة أرقام الهواتف الشخصية الخاصة بالمستخدمين.



