استخدمه قبل فقدان حسابك.. فيسبوك يقدم حلاً ذكياً لمشكلات تسجيل الدخول الطارئة

غيرت شركة فيسبوك Facebook ، طرق استرداد الحساب التقليدية، التي كانت تستخدمها قديما عند اختراق حسابك على المنصة أو نسيان كلمة المرور، فإذا فقدت الوصول إلى حساب بريدك الإلكتروني أو طريقة الاتصال البديلة كرقم هاتفك، لن تستطيع الوصول إلى حسابك مرة أخرى.





وبحسب ما ذكره موقع "how to geek"، يتيح لك موقع التواصل الاجتماعي " فيسبوك " إضافة مجموعة من جهات اتصالك الموثوقة فيها، والتي يمكنها إنقاذك في حالات الطوارئ التي تحدث لحسابك سواء كالاختراق أو فقدان وسائل استرداد حسابك، لتمكنك بسهولة لاستعادة ملف التعريف الخاص بك في حالة قفل حسابك في المستقبل.





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ونستعرض إليك فيما يلي كيفية إضافة جهات اتصال موثوقة فيها، لحالات الطوارئ التي يتعرض إليها حسابك على فيسبوك في المستقبل:





الخطوة الأولى: لإضافة جهة اتصال موثوقة إلى حسابك على فيسبوك، قم بزيارة موقع شبكة التواصل الاجتماعي على متصفح سطح المكتب، الذي يعمل بنظام التشغيل ويندوز 10، أو Mac، أو Linux، وقم بتسجيل الدخول إلى حسابك.





الخطوة الثانية: من الصفحة الرئيسية لحسابك على فيسبوك، انقر فوق السهم المتجه لأسفل في أعلى اليمين، ثم اضغط على خيار الإعدادات Settings & Privacy، ثم إعدادات الخصوصية Settings.





الخطوة الثالثة: توجه إلى علامة التبويب "الأمان وتسجيل الدخول Setting up extra security"، من القائمة الموجودة على يسار الصفحة.





الخطوة الرابعة: قم بالتمرير لأسفل إلى قسم "إعداد أمان إضافي Security and Login"، وحدد خيار اختيار من 3 إلى 5 أصدقاء للاتصال بهم إذا تم قفل حسابك.





الخطوة الخامسة: من صفحة جهات الاتصال الموثوق بها، انقر على زر "اختيار الأصدقاء Choose Friends".





الخطوة السادسة: قم بإضافة كلمة السر الخاصة بحسابك لإتمام هذا الإجراء، ثم ابحث عن الملفات الشخصية للاصدقاء الذين تود إضافتهم كجهة اتصال موثوق فيها، سيتعين عليك إضافة 3 أصدقاء كحد أدني، و5 كحد أقصى.





ملحوظة: لن تخبر المنصة أصدقائك الذين اخترتهم بذلك، ولكن في حالة فقدان الوصول إلى حسابك سترسل إليهم رموزا مكونة من 6 أرقام إلى جميع جهات الاتصال الموثوق بها، يمكنك إدخاله في المربعات المخصصة لها في صفحة نسيت كلمة مروري لاستعادة حسابك، ويمكنك في أي وقت استبدال تلك الجهات أو إزالتها باتباع الخطوات السابقة.