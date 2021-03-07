ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تكنولوجيا

استخدمه قبل فقدان حسابك.. فيسبوك يقدم حلاً ذكياً لمشكلات تسجيل الدخول الطارئة

الأحد 07/مارس/2021 - 03:02 ص
فيسبوك
فيسبوك
Advertisements
شيماء عبد المنعم
غيرت شركة فيسبوك Facebook، طرق استرداد الحساب التقليدية، التي كانت تستخدمها قديما عند اختراق حسابك على المنصة أو نسيان كلمة المرور، فإذا فقدت الوصول إلى حساب بريدك الإلكتروني أو طريقة الاتصال البديلة كرقم هاتفك، لن تستطيع الوصول إلى حسابك مرة أخرى.

وبحسب ما ذكره موقع "how to geek"، يتيح لك موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" إضافة مجموعة من جهات اتصالك الموثوقة فيها، والتي يمكنها إنقاذك في حالات الطوارئ التي تحدث لحسابك سواء كالاختراق أو فقدان وسائل استرداد حسابك، لتمكنك بسهولة لاستعادة ملف التعريف الخاص بك في حالة قفل حسابك في المستقبل. 

اقرأ أيضًا|

ونستعرض إليك فيما يلي كيفية إضافة جهات اتصال موثوقة فيها، لحالات الطوارئ التي يتعرض إليها حسابك على فيسبوك في المستقبل:

الخطوة الأولى: لإضافة جهة اتصال موثوقة إلى حسابك على فيسبوك، قم بزيارة موقع شبكة التواصل الاجتماعي على متصفح سطح المكتب، الذي يعمل بنظام التشغيل ويندوز 10، أو Mac، أو Linux، وقم بتسجيل الدخول إلى حسابك.

الخطوة الثانية: من الصفحة الرئيسية لحسابك على فيسبوك، انقر فوق السهم المتجه لأسفل في أعلى اليمين، ثم اضغط على خيار الإعدادات Settings & Privacy، ثم إعدادات الخصوصية Settings.

الخطوة الثالثة: توجه إلى علامة التبويب "الأمان وتسجيل الدخول Setting up extra security"، من القائمة الموجودة على يسار الصفحة.

الخطوة الرابعة: قم بالتمرير لأسفل إلى قسم "إعداد أمان إضافي Security and Login"، وحدد خيار اختيار من 3 إلى 5 أصدقاء للاتصال بهم إذا تم قفل حسابك.

الخطوة الخامسة: من صفحة جهات الاتصال الموثوق بها، انقر على زر "اختيار الأصدقاء Choose Friends".

الخطوة السادسة: قم بإضافة كلمة السر الخاصة بحسابك لإتمام هذا الإجراء، ثم ابحث عن الملفات الشخصية للاصدقاء الذين تود إضافتهم كجهة اتصال موثوق فيها، سيتعين عليك إضافة 3 أصدقاء كحد أدني، و5 كحد أقصى.

ملحوظة: لن تخبر المنصة أصدقائك الذين اخترتهم بذلك، ولكن في حالة فقدان الوصول إلى حسابك سترسل إليهم رموزا مكونة من 6 أرقام إلى جميع جهات الاتصال الموثوق بها، يمكنك إدخاله في المربعات المخصصة لها في صفحة نسيت كلمة مروري لاستعادة حسابك، ويمكنك في أي وقت استبدال تلك الجهات أو إزالتها باتباع الخطوات السابقة.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

بخطوات بسيطة.. كيفية حذف حساب تيك توك نهائيا

قبل مشاركة واتساب معلوماتك عليه.. اعرف إزاي تحذف حسابك على فيسبوك

مش موجودة في واتسآب.. 11 ميزة بـ سيجنال لحماية خصوصيتك

5 مميزات لا يعلمها الكثيرون في تطبيق فيسبوك ماسنجر.. تعرف عليها

قبل تنفيذ سياسته الجديدة.. خطوات حذف حسابك على واتساب واسترجاع بياناتك

طريقة تفعيل الوضع الليلي على "فيسبوك" في 5 خطوات

ترشيحاتنا

عايز 4 كيلو.. بائع الفاكهة يروي تفاصيل حديثه مع الرئيس السيسي

تحريم لحم الخنزير .. أسباب ذلك دينيا وصحيا

قرار عاجل من النيابة العامة بشأن سائق النقل المتسبب فى حادث الكريمات

بعد تصديق السيسي .. 5 جنيهات ضريبة على 7 خدمات لصالح هؤلاء

أول رد فعل من اللجنة المؤقتة للزمالك بعد الخسارة من الترجي

مصطفى بكري: صوت الفرح سبب ظهوري بهذا الشكل في صورة جمال مبارك

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مع اقتراب رمضان .. 3 طرق بسيطة لـ تخزين العصائر لفترة طويلة

فستان جريء.. زوجة مصطفى فهمي تثير الجدل بأنوثتها برفقته

زي المحلات.. طريقة عمل شاورما الفراخ خطوة بخطوة