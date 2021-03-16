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أخبار العالم

تحت ذريعة حقوق الإنسان.. العسومي: الدول العربية تواجه حملة ممنهجة للتدخل في شئونها الداخلية

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 04:57 م
رئيس البرلمان العربي
رئيس البرلمان العربي عادل العسومي
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مـيــــس رضـــا

أكد عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي أن ترسيخ وتعزيز منظومة حقوق الإنسان في الدول العربية تمثل أحد الأولويات الرئيسية التي يعمل عليها البرلمان العربي، انطلاقًا من المبادئ العالمية المستقرة لحقوق الإنسان والتي تلتزم بها الدول العربية بموجب الميثاق العربي لحقوق الإنسان وانضمامها أيضًا إلى الاتفاقيات الدولية والإعلانات العالمية ذات الصلة.

 


وأضاف رئيس البرلمان العربي أن الاحتفال باليوم العربي لحقوق الإنسان هذا العام والذي يوافق يوم 16 مارس من كل عام، يأتي في وقت تواجه فيه الدول العربية حملة ممنهجة للتدخل في شئونها الداخلية وفرض الوصاية الخارجية عليها تحت دعاوي حماية حقوق الإنسان، منوهًا إلى أن البرلمان العربي سيخصص جلسته القادمة بشكل كامل لمناقشة هذا الموضوع من كافة جوانبه.

 

وأثنى رئيس البرلمان العربي على تخصيص الاحتفال باليوم العربي لحقوق الإنسان هذا العام تحت شعار "الحق في الصحة"، مضيفًا أن التمتع بأعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه هو أحد الحقوق الأساسية لكل إنسان بشكل عام، ولكنه يكتسب أهمية استثنائية في الوقت الحالي حيث ما تزال جائحة كورونا تلقي بتحديات غير مسبوقة على الدول العربية ودول العالم أجمع.

 

وفي هذا السياق، أشاد رئيس البرلمان العربي بالجهود المقدرة التي تبذلها الدول العربية من أجل مواجهة جائحة كورونا، سواء على مستوى الدول فرادى أو في إطار جامعة الدول العربية، معربًا عن خالص تقديره واحترامه لجميع العاملين في القطاع الطبي في الدول العربية، والذين يأتون في الصفوف الأمامية في مواجهة هذه الأزمة وقدموا العديد من التضحيات حفاظًا على صحة المواطن العربي.

 

ودعا رئيس البرلمان العربي الدول العربية إلى الاستفادة من الدروس القاسية التي أفرزتها جائحة كورونا لتعزيز العمل العربي المشترك من أجل تطوير خطط مستقبلية مشتركة لتعزيز جاهزية ومناعة النظم الصحية في الدول العربية لمواجهة أية أزمات مستقبلية مشابهة، وإيلاء المزيد من البحث العلمي الموجه لهذا الغرض، فضلًا عن تطوير قدرات الدول العربية في مجال إنتاج الأمصال واللقاحات لتحقيق الاكتفاء الذاتي العربي في هذا المجال الحيوي والهام.

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