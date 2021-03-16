بمناسبة يوم المرأة العالمى..وزير التنمية المحلية يكرم رئيس مركز القوصية

أشاد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ، بتكريم اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية ،رئيس مركز ومدينة القوصية هويدا الشافعى والعديد من القيادات النسائية العاملة فى مجال التنمية المحلية وذلك خلال الاحتفالية التي أقامتها الوزارة اليوم بمناسبة يوم المرأة المصرية الذي نحتفل به في 16 مارس الجاري ، وذلك تواكبًا مع الاحتفالات بيوم المرأة العالمي الذي احتفل به العالم في 8 مارس، بالإضافة الى ذكري عيد الام في يوم 21 مارس.





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ووجه محافظ أسيوط – فى تصريحات صحفية اليوم – الشكر للمراة المصرية التى قدمت التضحيات للنهوض بالمجتمع وخلق جيل قادر على مواجهة التحديات واستكمال مسيرة التنمية وغرس قيم الولاء والانتماء وحب الوطن بين افراد الاسرة لافتا الى دعمه الكامل لدور المرأة المصرية وتمكينها فى مختلف القطاعات والمجالات لتحصل على مكانتها اللائقة ودورها الريادى.





وأكد محافظ أسيوط على دور المرأة البارز والقيادات النسائية وتميزهن فى العمل المحلى وتنفيذ مشروعات التنمية فى إطار خطة الدولة وفى اطار أهداف الحكومة واستراتيجيتها 2030 وبالتواكب مع أهداف التنمية المستدامة للامم المتحدة 2030 والتى تسعى لتعزيز دور المرأة وتمكينها لافتا الى بذل المزيد من الجهد واتخاذ خطوات جادة لرفع مكانة القيادات النسائية وقدراتهن وتوعيتهن بالتحديات التي تواجه المرأة والتأكيد على سبل دعم وتعزيز برامج تمكين المرأة على المستوي المحلي اقتصاديا واجتماعيا وصحيا وثقافيا .



