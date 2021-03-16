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رياضة

كارتيرون يستقر على حارس الزمالك أمام الترجي

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 06:45 م
صدى البلد
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ملك موسى
كشف مصدر بالجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني استقر على حارس مرمى الفريق الأبيض خلال مواجهة الترجي التونسي اليوم الثلاثاء. 


وقرر كارتيرون استمرار الدفع بمحمود عبدالرحيم "جنش" في حراسة مرمى الزمالك.


يأتي ذلك بعد أن أشاد المدرب الفرنسي بمستوى الحارس خلال لقاء الأخير بالدروي أمام سيراميكا كليوباترا بالجولة الخامسة عشرة، بعد متابعته للمباراة، التي انتهت بهدفين لصالح الفريق الأبيض. 


ويستضيف الزمالك نظيره الترجي التونسي في تمام الساعة التاسعة من مساء اليوم الثلاثاء، على إستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.
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