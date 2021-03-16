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رياضة

سواريز على رأس قائمة أتلتيكو مدريد لمواجهة تشيلسي في دوري الأبطال

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 06:39 م
صدى البلد
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القسم الرياضي


كشف دييجو سيميوني المدير الفني لنادي أتلتيكو مدريد الإسباني، عن قائمة فريقه لمواجهة تشيلسي، المقرر لها مساء غد الأربعاء على ملعب ستامفورد بريدج في إياب دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا.

وجاءت قائمة أتلتيكو مدريد على النحو التالي:

حراسة المرمى: أوبلاك - جربيتش - سان رومان.

خط الدفاع:  لودي -  سافيتش - خوسيه ماريا - فيليبي - هيرموسو - كيران تريبير - فرساليكو.

خط الوسط: كاراسكو - لوكاس توريرا - كوكي - ساؤول - توماس ليمار - ماركوس يورينتي - هيكتور هيريرا - فيتولو. 

خط الهجوم: جواو فيليكس - لويس سواريز - أنخيل كوريا - موسى ديمبيلي.

جدير بالذكر أن مواجهة الذهاب كانت قد انتهت بفوز تشيلسي بهدف نظيف وقع عليه الفرنسي أولفييه جيرو


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