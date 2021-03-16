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رياضة

شادي حسين يتعادل لسيراميكا كليوباترا في شباك وادي دجلة

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 06:40 م
سيراميكا كليوباترا
سيراميكا كليوباترا
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حسام الحارتي
أحرز شادي حسين هدف تعادل سيراميكا كليوباترا في شباك وادي دجلة في المباراة التي تجمع بينهما الآن ضمن منافسات الجولة الـ 16 من بطولة الدوري المصري لتصبح نتيجة المباراة "1-1".

وتمكن شادي حسين من إحراز هدف التعادل في الدقيقة"75"، من  كرة عرضية من شريف دابو من جهة اليمين قابلها شادي حسين بتسديدة من داخل منطقة الجزاء سكنت يسار المرمى.


وأحرز وادى دجلة في الدقيقة "35"، من تسديدة صاروخية من كريم الدبيس من على حدود منطقة الجزاء سكنت أقصى أسفل يسار المرمى.

وخاض سيراميكا كليوباترا المباراة بتشكيل مكون من :-
حراسة المرمى: عامر عامر. 

خط الدفاع: رجب بكار - سيف تقا - عبد الله محمود - فابريس نجاه.

خط الوسط: كوامي بونسو - محمد ابراهيم - صالح جمعة - ميدو جابر
خط الهجوم: أحمد ياسر ريان - شريف دابو. 

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