شادي حسين يتعادل لسيراميكا كليوباترا في شباك وادي دجلة

وتمكن شادي حسين من إحراز هدف التعادل في الدقيقة"75"، من كرة عرضية من شريف دابو من جهة اليمين قابلها شادي حسين بتسديدة من داخل منطقة الجزاء سكنت يسار المرمى.









وأحرز وادى دجلة في الدقيقة "35"، من تسديدة صاروخية من كريم الدبيس من على حدود منطقة الجزاء سكنت أقصى أسفل يسار المرمى.