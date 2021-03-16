ما هي عشبة الجنكة؟ وما أبرز فوائدها؟

يعتبر نبات الجنكة او الجنكة بيلوبا من اكثر النباتات الطبية التى استخدمت فى الطب الصيني التقلدي لعلاج عدد كبير من الامراض.
بالرغم من أن المكملات الغذائية تحتوي عادة على مقتطفات من أوراق النبات ، إلا أن بذور الجنكة بيلوبا تستخدم عادة لأغراض العلاج في الطب الصيني التقليدي.
وذكر موقع Verywellmind "" أن الجنكة بها العديد من مركبات الفلافونويد ، التي يمكن أن تحمي من المشاكل المرتبطة بالتقدم فى العمر مثل الخرف عن طريق تحسين تدفق الدم إلى الدماغ ، من بين فوائد أخرى.
الفوائد الصحية
تستخدم الجنكة في الطب الصيني كوسيلة مساعدة فى علاج أو الوقاية من المشاكل الصحية التالية:
التنكس البقعي المرتبط بالعمر
مرض الزهايمر
قلق
أزمة
التهاب شعبي
اكتئاب
الضعف الجنسي لدى الرجال
إعياء
الزرق
ضغط دم مرتفع
مقاومة الأنسولين
تصلب متعدد
مرض الشريان المحيطي
العجز الجنسي عند النساء
طنين الأذن
بالإضافة إلى ذلك ، يُقال أن الجنكة بيلوبا تحافظ على الذاكرة ، فضلًا عن تعزيز التعافي من السكتة الدماغية.
تدعم الدراسات العلمية بعض فوائد الجنكة وليس كلها، وفيما يلي نظرة على العلم