ما هي عشبة الجنكة؟ وما أبرز فوائدها؟

يعتبر نبات الجنكة او الجنكة بيلوبا من اكثر النباتات الطبية التى استخدمت فى الطب الصيني التقلدي لعلاج عدد كبير من الامراض.

بالرغم من أن المكملات الغذائية تحتوي عادة على مقتطفات من أوراق النبات ، إلا أن بذور الجنكة بيلوبا تستخدم عادة لأغراض العلاج في الطب الصيني التقليدي.





وذكر موقع Verywellmind "" أن الجنكة بها العديد من مركبات الفلافونويد ، التي يمكن أن تحمي من المشاكل المرتبطة بالتقدم فى العمر مثل الخرف عن طريق تحسين تدفق الدم إلى الدماغ ، من بين فوائد أخرى.





الفوائد الصحية



