شاهد.. أول تعليق من وزارة الثقافة بتونس على ترشح "الرجل الذي باع ظهره" لجوائز الأوسكار

أصدرت منذ قليل وزارة الشؤون الثقافية التونسية، أول بيان رسمي على ترشح تونس لجائزة «أوسكار» الأمريكية لأول مرة في تاريخها.





وشاركت الصفحة الرسمية لوزارة الشؤون الثقافية التونسية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» منشورا يضم الملصق الدعائي لفيلم «الرجل الذي باع ظهره» الذي ترشحت تونس بسببه لأوسكار، وكتبت معه: «الرجل الذي باع ظهره لكوثر بنت هنية يترشح رسميا لجوائز أوسكار عن قسم أحسن فيلم عالمي»، وتبعها العديد من الرموز التعبيرية «إيموجي» لعلم تونس.

وأشارت الوزارة إلى أن الفيلم من بطولة الممثل السوري يحيى مهايني، والممثلة الفرنسية ديا ليان، والبلجيكي كوين دي باو، مع مشاركة متميزة للنجمة الإيطالية مونيكا بيلوتشي.

وأضافت الوزارة أن الفيلم تألق خلال العام الماضي 2020 خلال مشاركته في مهرجانات سينمائية عديدة، سواء التي أقيمت على أرض الواقع أو افتراضيا، ومنها مهرجان البندقية في إيطاليا ومهرجان الجونة في مصر.

فيلم "الرجل الذي باع ظهره" من بطولة السوري يحيى مهايني والفرنسية ديا ليان والبلجيكي كوين دي باو والإيطالية مونيكا بيلوتشي وشارك خلال عام 2020 في مهرجانات سينمائية عديدة سواء، أقيمت على أرض الواقع أو افتراضيا، ومنها مهرجان "البندقية" في إيطاليا ومهرجان "الجونة" في مصر.





يتناول الفيلم قصة مهاجر سوري غادر بلده هربا من الحرب إلى لبنان على أمل السفر منه إلى أوروبا حيث تعيش الفتاة التي يحبها وفي سبيل ذلك يقبل أن يرسم له أحد أشهر الفنانين المعاصرين وشما على ظهره ليتحول جسده إلى تحفة فنية لكنه يدرك بعد ذلك أنه فقد حريته من جديد بسبب القرار الذي اتخذه.

وكان الفيلم التونسي"الرجل الذي باع ظهره" للمخرجة كوثر بنت هنية قد انتزع في شهر فبراي الماضي مكانة له بين 15 فيلما اختارتها أكاديمية فنون وعلوم السينما الأمريكية للمنافسة على جائزة أوسكار لأفضل فيلم ناطق بلغة أجنبية.

يشار إلى أنه تم اختيار فيلم "الرجل الذي باع ظهره" للمخرجة التونسية كوثر بنت هنية، الذي يشارك في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، ليكون فيلم الافتتاح.

وشارك الفيلم كمشروع في مرحلة التطوير خلال الدورة الثانية لمهرجان الجونة السينمائي.

ويعد الفيلم القصير رقم 5 في مسيرة المخرجة التونسية كوثر بنت هنية من ناحية الكتابة والإخراج.

واستغرق البحث عن بطل للفيلم فترة طويلة خاصة أنها حرصت على أن يكون سوريا، وفي النهاية عثرت على الممثل الكندي من أصل سوري يحيى المهايني.

وشارك في بطولة الفيلم النجمة العالمية مونيكا بيلوتشي، ويعد هذا أول ظهور لها في السينما العربية، التي وافقت على المشاركة في الفيلم بعد مشاهدتها لفيلم "على كف عفريت" لكوثر بنت هنية في قسم "نظرة ما" في مهرجان "كان" السينمائي 2017.

وتم تصوير مشاهد بيلوتشي في يوليو 2019، في معرض فني في العاصمة التونسية.

وكان أول عرض عالمي للفيلم في قسم آفاق في الدورة الـ77 لمهرجان "فينيسيا" السينمائي.

واستطاع بطل الفيلم يحيى مهايني أن يحصل على جائزة أفضل ممثل في مهرجان "فينيسيا" ضمن قسم "آفاق".

وفي مهرجان فينيسيا أيضا فاز فيلم "الرجل الذي باع ظهره" بجائزة أديبو كينج للإدماج، وهي جائزة مستوحاة من مبادئ التعاون الاجتماعي، كما أنه كان فيلم الافتتاح في مهرجان "مونبلييه" الدولي لسينما البحر المتوسط في جنوبي فرنسا.

وسيتم الإعلان عن الفائزين في حفل جوائز أوسكار الأمريكية الـ93 للعام الحالي في 25 أبريل المقبل