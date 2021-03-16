احذر.. التنظيم والإدارة يوضح الأسباب التي تحرم الموظف من الترقية

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بـ ترقية الموظفين المستوفين اشتراطات الترقية في 30 يونيو 2021، بتكلفة تقدر بنحو مليار جنيه.

كشف الجهاز المركزي للتنظيم والادارة، عن حالات عدم استحقاق الترقية لوقوع مانع من موانع الترقية.

وأشار الجهاز إلى أن هذه الحالات تتمثل في إذا كان معارا إلا بعد عودته من الإعارة، أو إذا كان حاصلا على إجازة بدون أجر إلا بعد عودته من الإجازة، باستثناء الإجازة المرضية وإجازة رعاية الطفل.





وتابع الجهاز المركزي للتنظيم والادارة: وإذا وقع عليه جزاء الخصم من الأجر لمدة تزيد على عشرة أيام أو جزاء أشد خلال العام من ذلك ولم يتم محو الجزاء الموقع عليه، أو إذا كان محالا إلى المحاكمة التأديبية أو الجنائية أو موقوفًا عن العمل وذلك طوال مدة الإحالة أو الوقف ، ولا يجوز في هذه الحالة تأخير ترقية الموظف لمدة تزيد على سنتين.

قال صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، إن خلال عامين تم حدوث ترقيتين، الأولى خلال 2019 واستفاد منها نحو مليون ونصف المليون موظف، والثانية خلال 2020 واستفاد منها ما يزيد على 25 ألف موظف.





أضاف صالح الشيخ في تصريحات له، أن الجهاز يعمل حاليا على تحديث الملف الوظيفي لكافة العاملين بالدولة، لافتا إلى أنه حتى الآن تم الانتهاء من تحديث الملف الوظيفي لـ 2 مليون و900 ألف موظف.





أشار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، إلى أنه حدث تباطؤ في تحديث الملف الوظيفي خلال الفترة الماضية نتيجة أزمة فيروس كورونا، حيث ان تحديث الملف يتطلب الذهاب إلى الوزارات والهيئات وتصوير الموظفين.





لفت الشيخ إلى أنه من المقرر أن ينتهي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة من تحديث الملف الوظيفي لكافة العاملين في الدولة بنهاية 2022.

أكد الشيخ أنه مع الانتهاء من حديث الملف الوظيفي لكافة العاملين في الدولة سيتضح بشكل فوري ولحظي معرفة الموظفين المستوفين لشروط الترقية.