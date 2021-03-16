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اقتصاد

التنظيم والإدارة يكشف موعد ترقية الموظفين المستوفين للاشتراطات .. تفاصيل

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 08:03 م
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
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آية الجارحي
وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بـ ترقية الموظفين المستوفين اشتراطات الترقية في 30 يونيو 2021، بما يحقق تحسنًا في أجورهم بقيمة علاوة الترقية المقررة قانونًا بتكلفة تقدر بنحو مليار جنيه.

 

وقال صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، إن خلال عامين تم حدوث ترقيتين، الأولى خلال 2019 واستفاد منها نحو مليون ونصف موظف، والثانية خلال 2020 واستفاد منها ما يزيد عن 25 ألف موظف.

 

وأضاف صالح الشيخ في تصريحات له،  أن الجهاز يعمل حاليا على تحديث الملف الوظيفي لكافة العاملين بالدولة، لافتا إلى أنه حتى الآن تم الانتهاء من تحديث الملف الوظيفي لـ 2 مليون و900 ألف موظف.

 

وأشار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، إلى أنه حدث تباطؤ في تحديث الملف الوظيفي خلال الفترة الماضية نتيجة أزمة فيروس كورونا، حيث ان تحديث الملف يتطلب الذهاب إلى الوزارات والهيئات وتصوير الموظفين.

 

ولفت صالح الشيخ إلى أنه من المقرر أن ينتهي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة من تحديث الملف الوظيفي لكافة العاملين في الدولة بنهاية 2022.

 

وأكد الشيخ أنه مع الانتهاء من تحديث الملف الوظيفي لكافة العاملين في الدولة سيتضح بشكل فوري ولحظي معرفة الموظفين المستوفين لشروط الترقية

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