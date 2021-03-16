الدوري المصري.. التعادل الإيجابي يحسم نتيجة الشوط الأول بين الطلائع والإسماعيلي

فرض الفريق الأول لكرة القدم بنادي طلائع الجيش التعادب مع نهاية الشوط الأول على ضيفه الاسماعيلي بنتيجة 1-1، فى اطار مباريات الإسبوع السادس عشر من الدوري المصري الممتاز .









بدأت المباراة بسيطرة نسبية من لاعبي الإسماعيلي على مجريات المباراة إلى أن جائت الدقيقة 17 ليسجل فخر الدين بن يوسف الهدف الأول للإسماعيلي برأسه في مرمى طلائع الجيش.





وفى الدقيقة 21 تعادل عمرو جمال لطلائع الجيش من ركلة حرة ثابتة سددها من خارج حدود منطقة جزاء الإسماعيلي.



