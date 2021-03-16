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رياضة

الدوري المصري.. التعادل الإيجابي يحسم نتيجة الشوط الأول بين الطلائع والإسماعيلي

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 08:01 م
طلائع الجيش
طلائع الجيش
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محمد رشاد
فرض الفريق الأول لكرة القدم بنادي طلائع الجيش التعادب مع نهاية الشوط الأول على ضيفه الاسماعيلي بنتيجة 1-1، فى اطار مباريات الإسبوع السادس عشر من الدوري المصري الممتاز .


بدأت المباراة بسيطرة نسبية من لاعبي الإسماعيلي على مجريات المباراة إلى أن جائت الدقيقة 17 ليسجل فخر الدين بن يوسف الهدف الأول للإسماعيلي برأسه في مرمى طلائع الجيش.

وفى الدقيقة 21 تعادل عمرو جمال لطلائع الجيش من ركلة حرة ثابتة سددها من خارج حدود منطقة جزاء الإسماعيلي.

ويدخل الإسماعيلي المباراة وهو في المركز 17 ـ قبل الأخير ـ بجدول تريتب الدوري برصيد 11 نقطة، بينما يحتل طلائع الجيش المركز 15 برصيد 13 نقطة.
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