بعد إطلاقه.. مميزات وعيوب هاتف Wildfire E3 من HTC

تعتبر شركة HTC التايوانية من أفضل شركات الهواتف الذكية فى السنوات الستة الماضية قبل أن يتراجع دورها بعد اكتساح شركات مثل هواوى وشاومى وأوبو الأسواق، ولكن بدأت الشركة فى استعادة مكانتها تدريجيا مرة أخرى بإطلاق عدد من الهواتف ذات الإمكانات الجيدة وبالسعر المناسب مثل هاتف HTC Wildfire E3 الذى أطلقته أمس بعدد من المواصفات الكبيرة.





وبحسب موقع Gadgets 360 فإن هواتف الفئة المتوسطة التى تركز على إطلاقها شركة HTC ومنها هاتف HTC Wildfire E3 تنطوى على عدد من المميزات والعيوب، حيث على الرغم من السعر المناسب للهواتف إلا أنها تحتاج إلى عدد من التحسينت من الشركة فى الفترة القادمة، وفيما يلى نعرض المميزات والعيوب لهاتف HTC Wildfire E3





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الشاشة









المميزات :

يأتى هاتف HTC Wildfire E3 بشاشة كبيرة قياس 6.5 بوصة، وبدقة HD+ ونقاء 720 × 1600 ، مع مستشعر للبصمة مثبت فى ظهر الهاتف، مع نوتش أو ثقب فى أعلى الشاشة للكاميرا السيلفى على شكل قطرة ماء.





العيوب :

يأتى نوع شاشة هاتف HTC Wildfire E3 من نوع LCD وليس من نوع OLED أو AMOLED التى تعطى نقاء ودرجة عالية من جودة الألوان.

الكاميرات :





المميزات :

يقدم هاتف HTC Wildfire E3 على 4 كاميرات خلفية تأتى الكاميرا الأساسية بدقة 13 ميجابيكسل، مع كاميرا بعدسة فائقة الاتساع دقة 8 ميجابيكسل، مع مستشعرين للعمق والتكبير دقة 2 2 ميجابيكسل ، أما كاميرا السيلفى فتأتى بدقة 13 ميجا بيكسل.





العيوب :

تأتى الكاميرات بمستشعرات ضعيفة وتفتقر إلى عدسات الزووم أوالتكبير كما أنها لا تحتوى على فلاش LED كما تفتقر الكاميرات إلى دقة كبيرة فى التصوير.





الأداء والبطارية









المميزات :

يعمل هاتف HTC Wildfire E3 بمعالج من نوع Helio P22 من شركة ميديا تيك، وهو معالج من الفئة المتوسطة يتناسب مع إمكانات الهاتف وسعره، بالإضافة إلى وجود بطاقة microSD للتوسعة ، وبطارية بسعة 4000 مللى أمبير فى الساعة، من خلال فتحة للشحن من نوع USB-C ، وبلوتوث Bluetooth 4.2 ، مع مقبس للسماعة 3.5 ملم .





العيوب :