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تكنولوجيا

بعد إطلاقه.. مميزات وعيوب هاتف Wildfire E3 من HTC

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 11:00 م
بعد إطلاقه.. مميزات
بعد إطلاقه.. مميزات وعيوب هاتف Wildfire E3 من HTC
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ندى على
تعتبر شركة HTC التايوانية من أفضل شركات الهواتف الذكية فى السنوات الستة الماضية قبل أن يتراجع دورها بعد اكتساح شركات مثل هواوى وشاومى وأوبو الأسواق، ولكن بدأت الشركة فى استعادة مكانتها تدريجيا مرة أخرى بإطلاق عدد من الهواتف ذات الإمكانات الجيدة وبالسعر المناسب مثل هاتف HTC Wildfire E3 الذى أطلقته أمس بعدد من المواصفات الكبيرة. 

وبحسب موقع Gadgets 360 فإن هواتف الفئة المتوسطة التى تركز على إطلاقها شركة HTC ومنها هاتف HTC Wildfire E3 تنطوى على عدد من المميزات والعيوب، حيث على الرغم من السعر المناسب للهواتف إلا أنها تحتاج إلى عدد من التحسينت من الشركة فى الفترة القادمة، وفيما يلى نعرض المميزات والعيوب لهاتف HTC Wildfire E3


الشاشة 

HTC Wildfire E2 with Helio P22, 4,000mAh battery and 16MP triple cameras launched for RUB 9,990 (~$138) - Gizmochina

المميزات : 
يأتى هاتف HTC Wildfire E3 بشاشة كبيرة قياس 6.5 بوصة،  وبدقة HD+ ونقاء 720 × 1600 ، مع مستشعر للبصمة مثبت فى ظهر الهاتف، مع نوتش أو ثقب فى أعلى الشاشة للكاميرا السيلفى على شكل قطرة ماء. 

العيوب : 
يأتى نوع شاشة هاتف HTC Wildfire E3 من نوع  LCD وليس من نوع OLED أو AMOLED التى تعطى نقاء ودرجة عالية من جودة الألوان. 
  
الكاميرات : 

HTC Wildfire E3 With Quad Rear Cameras, MediaTek Helio P22 SoC Launched: Price, Specifications | Technology News
المميزات : 
يقدم هاتف HTC Wildfire E3 على 4 كاميرات خلفية تأتى الكاميرا الأساسية بدقة 13 ميجابيكسل، مع كاميرا بعدسة فائقة الاتساع دقة 8 ميجابيكسل، مع مستشعرين للعمق والتكبير دقة 2 2 ميجابيكسل ، أما كاميرا السيلفى فتأتى بدقة 13 ميجا بيكسل.

العيوب :
تأتى الكاميرات بمستشعرات ضعيفة وتفتقر إلى عدسات الزووم أوالتكبير كما أنها لا تحتوى على فلاش LED كما تفتقر  الكاميرات إلى دقة كبيرة فى التصوير. 

الأداء والبطارية 

سعر ومواصفات HTC Wildfire E3

المميزات : 
يعمل هاتف HTC Wildfire E3 بمعالج من نوع  Helio P22 من شركة ميديا تيك، وهو معالج من الفئة المتوسطة يتناسب مع إمكانات الهاتف وسعره، بالإضافة إلى وجود بطاقة microSD للتوسعة ، وبطارية بسعة 4000 مللى أمبير فى الساعة، من خلال فتحة للشحن من نوع USB-C ، وبلوتوث Bluetooth 4.2 ، مع مقبس للسماعة 3.5 ملم . 

العيوب : 
يأتى هاتف HTC Wildfire E3 مع نسختى للذاكرة العشوائية 3 و 4 جيجا بايت رام ، و نسختى لسعة التخزين الداخلية 64 و 128 جيجا بايت، كما يعمل بنظام التشغيل أندرويد 10، كما يفتقر الهاتف إلى قوة الشحن.  
HTC intros Wildfire E3 entry-level phone with quad-cam setup
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