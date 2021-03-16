مواصفات وأسعار أصغر سيارة في السوق السعودي موديل 2021|صور

يشكل عنصر التصميم أهمية كبيرة لجمهور السيارات، فمن الممكن أن يفضل البعض فئة السيدان نظرًا لابعادها القياسية المعرفة، أو السيارات الرياضية المتعددة الاستخدام SUV، أو السيارات الصغيرة الحجم و التي تنتمي إلى عائلة الـ هاتشباك.





وتعتبر النسخة فيات 500 واحدة من أصغر السيارات حجمًا داخل السوق السعودي، ولكنها تأتي بالعديد من المواصفات الفنية، إلى جانب احتوائها على مجموعة من وسائل الأمن والسلامة، وعناصر الرفاهية و التحكم.





زودت السيارة بمحرك رباعي الاسطوانات، سعة 1400 سي سي، قادر على انتاج قوة قدرها 101 حصان، و 131 نيوتن/متر من عزم الدوران، بينما تستمد العجلات تسارعها عبر ناقل حركة أوتوماتيكي الأداء مكون من 5 سرعات.





وجاء فيات 500 بنسبة طول بلغت 3546 مم، و بعرض يقدر بـ 1627 مم، و بارتفاع 1488 مم، و مساحة تخزينية تسع لـ 185 لترا، وبلغت نسبة استهلاكها من الوقود نحو 5.8 لتر، و ذلك عندما تخوص مسافات تصل إلى 100 كم.





كما تأتي السيارة بالعديد من وسائل الأمن و السلامة و تشمل منظومة الوسائد الهوائية، و مكابح ABS مانعة للانغلاق، و برنامج الثبات الالكتروني ESP، و نظام EBD الخاص بتوزيع قوة الفرامل، بالاضافة إلى مرايات كهربائية و مستشعرات ركن، و كاميرا خلفية، و برنامج متابعة ضغط الاطارات.

ويبلغ السعر الرسمي للسيارة فيات 500 موديل 2021 داخل السوق السعودي بقيمة :

الفئة الأولى أوتوماتيك موديل HATCH POP 2021 محرك 1400 سي سي بسعر 70.400 ريال سعودي.

الفئة الثانية أوتوماتيك موديل HATCH LOUNGE 2021 محرك 1400 سي سي بسعر 86.900 ريال سعودي.

الفئة الثالثة أوتوماتيك موديل CONVERTIBLE POP 2021 محرك 1400 سي سي بسعر 94.490 ريالا سعوديا.