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توك شو

مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية: الإبراشي يعود خلال أيام

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 09:25 م
الابراشي
الابراشي
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عبد الخالق صلاح
قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، ان الاعلامي وائل الابراشي تجاوز المرحلة الصعبة وسوف يعود خلال أيام من النقاهة. 

وطالب خلال حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، الذي يقدمه الإعلامي «أحمد موسى»، المصريين بالاستمرار في اتباع الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا؛ موضحا نا مصر تخطت الموجتين الأولى والثانية. 

وأشار، إلى أن عدد من الدول بدأت في مواجهة الموجة الثالثة من الفيروس؛ قائلا: « ليس بالضرورة أن يكون هناك موجة ثالثة من كورونا في مصر». 

واشار عوض، إلى ان اللقاحات التي تم اعتمادها في العالم حوالي 6 لقاحات يتم استخدامها للتطعيم ضد كورونا؛ منوها بأن بعض المواطنني مترددين في تناول اللقاح. 

وأكد، ان الدولة تسعي بكل جهد لتوفير اللقاح المطلوب للمصريين؛ منوها انه تم توفير 300 ألف جرعة من لقاح كورونا الوارد من الصين.

وتابع: «يجب مراقبة اللقاحات لعدة سنوات للتأكد من فاعليها .. لن يتم استخدام اي لقاح الا بعد موافقة هيئة الدواء المصرية». 
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