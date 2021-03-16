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فن

نانسي عجرم تطرح أغنيتها "إمي" احتفالا بعيد الأم

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 10:05 م
صدى البلد
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خالد صواف

طرحت المطربة اللبنانية، نانسي عجرم أحدث أغنياتها "إمي"  على جميع  المنصات الصوتية وذلك  احتفالا بعيد الأم.

ونشرت نانسي عجرم عبر حسابها على موقع تبادل الصور  Instagram مقطعًا من أغنيتها.. وكتبت عليها " إمي " متاحة حاليا على جميع المنصات الصوتية .

و كانت نانسي، سجلت الأغنية بمناسبة عيد الأم، إهداء منها لجميع الأمهات، وهي من كلمات إميل فهد، وألحان يحيى الحسن، وتوزيع باسم رزق.

يذكر أن نانسي عجرم تعمل هذه الفترة على ألبومها الجديد، الذي من المقرر أن يضم 10 أغنيات استقرت على عدد منها والباقي لم يتم حسمه حتى الآن، كما أنها لم تحدد بعد موعد طرحه كاملا للجمهور، بسبب ظروف فيروس كورونا.

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