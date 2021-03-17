آراء المصريين في زيادة الحد الأدنى للأجور والمعاشات ... فيديو

اصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارات جديدة خلال اجتماعه مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية و كانت القرارت بزيادة مرتبات العاملين بالجهاز الإداري للدولة بتكلفة نحو 37 مليار جنيه ورفع الحد الأدنى للأجور إلى 2400 جنيه.





كما تشما إقرار علاوتين بتكلفة للعاملين بالدولة بتكلفة نحو 7.5 مليار جنيه و زيادة الحافز الإضافي لكل من المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بتكلفة إجمالية حوالي 17 مليار جنيه وزيادة قيمة المعاشات بنسبة 13% بتكلفة إجمالية حوالي 31 مليار جنيه وترقية الموظفين المستوفين اشتراطات الترقية المقررة قانونًا بتكلفة تقدر بنحو مليار جنيه وتخصيص حافز مالي للعاملين المنقولين إلى العاصمة الإدارية الجديدة بتكلفة نحو 1,5 مليار جنيه.









و رصدت عدسة " صدى البلد " اراء المواطنين حول القرارات و جاءت كالأتى:





قالت هند احمد إن القرارات فى الوقت المناسب لأن الحد الادنى للاجور لم يكن مناسبا لحياة المواطن، وبهذه القرارات ستكون الأجور مناسبة.





وأكد خالد وائل أن القرارات مناسبة جدا و لكن الحد الادنى للآجور قليل، ولن تستطيع اسرة ان تعيش به فهو مناسب لشاب فقط و لكن لايصلح لمعيشة عائلة ومصاريف اطفال.





وأوضح هشام محمد ان القرارات خبر يفرح جميع الموظفين بالجهاز الادارى بالدولة لان المعاناة التى كانوا يعانونها فى الفترة الاخيرة من الاجور بدأت تنخفض.





تابع قاسم خليل انه يتمنى ألا تزيد الاسعار مع ارتفاع الحد الادنى للاجور لتكون الزيادة خطوة مهمة فى ان تناسب الآجور والمعاشات مستوى المعيشة.