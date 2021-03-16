حمدي الهوني يسجل الهدف الأول للترجي أمام الزمالك

سجل الهدف اللاعب حمدي الهوني فى الدقيقة 73 من زمن المباراة ، بعد تمريرة مميزة من حمدي النقاز ، ليسدد الهوني الكرة أرضية زاحفة قوية على يمين الحارس محمود جنش، ليعلن عن الهدف الأول للترجي .

وخسر الزمالك مباراة الجولة الثالثة أمام الترجي في تونس بنتيجة (3-1)، ليتواجد الفريق الأبيض في المركز الثالث بالمجموعة الرابعة وفي جعبته نقطتين بعد فشله في تحقيق أي فوز حتى الآن.





يُذكر أن الترجي يتصدر ترتيب المجموعة برصيد 7 نقاط، يليه مولودية الجزائر برصيد 5 نقاط، ثم الزمالك (نقطتان)، فيما يتذيل توينجيت السنغالي الجدول بنقطة واحدة.