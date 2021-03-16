ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

حمدي الهوني يسجل الهدف الأول للترجي أمام الزمالك

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 10:37 م
الزمالك والترجي
الزمالك والترجي
Advertisements
محمد رشاد
تقدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الترجي بالهدف الأول امام مضيفه الزمالك، فى المباراة التى تجمع الفريقين على استاد القاهرة فى إطار مباريات الجولة الرابعة من دوري أبطال افريقيا.

سجل الهدف اللاعب حمدي الهوني فى الدقيقة 73 من زمن المباراة ، بعد تمريرة مميزة من حمدي النقاز ، ليسدد الهوني الكرة أرضية زاحفة قوية على يمين الحارس محمود جنش، ليعلن عن الهدف الأول للترجي .


وخسر الزمالك مباراة الجولة الثالثة أمام الترجي في تونس بنتيجة (3-1)، ليتواجد الفريق الأبيض في المركز الثالث بالمجموعة الرابعة وفي جعبته نقطتين بعد فشله في تحقيق أي فوز حتى الآن.

يُذكر أن الترجي يتصدر ترتيب المجموعة برصيد 7 نقاط، يليه مولودية الجزائر برصيد 5 نقاط، ثم الزمالك (نقطتان)، فيما يتذيل توينجيت السنغالي الجدول بنقطة واحدة.

Advertisements
Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل رول الدجاج بالهوت دوج بالباف باستري

عشبة خارقة فى القضاء على الفطريات والطفيليات

علاج البول المتقطع عند النساء بالأعشاب