حمدي الهوني يسجل الهدف الأول للترجي أمام الزمالك

تقدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الترجي بالهدف الأول امام مضيفه الزمالك، فى المباراة التى تجمع الفريقين على استاد القاهرة فى إطار مباريات الجولة الرابعة من دوري أبطال افريقيا.
سجل الهدف اللاعب حمدي الهوني فى الدقيقة 73 من زمن المباراة ، بعد تمريرة مميزة من حمدي النقاز ، ليسدد الهوني الكرة أرضية زاحفة قوية على يمين الحارس محمود جنش، ليعلن عن الهدف الأول للترجي .
وخسر الزمالك مباراة الجولة الثالثة أمام الترجي في تونس بنتيجة (3-1)، ليتواجد الفريق الأبيض في المركز الثالث بالمجموعة الرابعة وفي جعبته نقطتين بعد فشله في تحقيق أي فوز حتى الآن.
يُذكر أن الترجي يتصدر ترتيب المجموعة برصيد 7 نقاط، يليه مولودية الجزائر برصيد 5 نقاط، ثم الزمالك (نقطتان)، فيما يتذيل توينجيت السنغالي الجدول بنقطة واحدة.