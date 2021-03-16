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حوادث

النيابة تأمر بحبس المتهم بارتكاب فعل فاضح فى مترو الأنفاق

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 11:30 م
صدى البلد
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محمد عبدالله
أمرت النيابة العامة بحبس متهم بإرتكاب فعل فاضح فى مترو الانفاق
كانت «النيابة العامة» قد استمعت إلى فتاة شهدت برؤيتها يوم الثالث عشر من شهر مارس الجاري حال استقلالها مترو الأنفاق إتيانَ المتهم فعلًا فاضحًا علنًا، فصورته بهاتفها وغادرت عربة القطار، وقدمت المقطع المصور إلى «النيابة العامة»، فتبينت من مشاهدته الفعل الفاضح الذي أتاه المتهم، فطلبت تحريات الشرطة حول الواقعة وصولًا لتحديد مرتكبها، وتم تحديد هويته، وعلى ذلك أمرت «النيابة العامة» بضبطه وإحضاره. 
وباستجوابه أَنكر ما أُسند إليه من اتهام مُدعيًا إصابته باضطرابات نفسية، وتبينه عقب استيقاظه من النعاس بالقطار عدم إحكام غلق ملابسه السفلية، فأحكم غلقها دون الالتفات إلى الفتاة المُبلِّغة.
وبسبب رجحان سلامة قوى المتهم العقلية خلال إجراءات التحقيق وفي إطار استكمالها أمرت «النيابة العامة» بحبسه احتياطيًّا أربعة أيام على ذمة التحقيقات، وجارٍ استكمالها
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