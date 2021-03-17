في ذكرى وفاة عبد الحفيظ التطاوي .. قصة جمعه بين الفن والمحاماة وابنته الوزيرة السابقة

يوافق اليوم الأربعاء 17 مارس، ذكرى وفاة الفنان عبدالحفيظ التطاوي، الذى ولد في 29 نوفمبر 1922، ورحل عن عالمنا بمثل هذا اليوم عام 1998، و يعد واحدا من أبرز الفنانين فى مصر والوطن العربي، وأدى عشقه للفن إلى تركه مهنة المحاماة والتفرع للتمثيل.

التحق بكلية الحقوق ليتخرج فيها عام 1949 ومع رغبة عائلته في دراسة "القانون" كي يضمنوا له وظيفة سيادية، إلا أنه عرج إلى دراسة الفن، فالتحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية في نفس الوقت ليشبع جميع رغباته حتى تخرج فيه عام 1950.





هو والد نوال التطاوي التي عينت وزيرة الاقتصاد في وزارة الدكتور عاطف عبيد في فترة التسعينيات من القرن الماضي.





وجمع التطاوي بين المحاماة والتمثيل وتدرج في وظيفته بالشئون القانونية بالاتحاد الزراعي حتى وصل إلى أن أصبح مستشارا للشئون القانونية.





واثناء دراسته بكلية الحقوق انضم لفريق التمثيل بها؛ حتى أعجب به الفنان الكبير زكي طليمات، واهتم به وسانده.





كون فرقة مسرحية بالمسرح الحر وأبدع فيها من خلال عدة أعمال منها: الأرض الثائرة زقاق المدق مسرحية البغبغان حيث ذاع صيت فرقته وحصلت علي جائزة الدولة التقديرية عام 1958 والتي تخرج فيها مشاهير الفنانين المصريين والعرب.