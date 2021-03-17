خليفة بن زايد يعلن 2021 عام الخمسين.. اجتماع خليجي في الرياض لبحث تنفيذ قرارات قمة العلا.. أبرز عناوين الصحف الإماراتية

تصدر إعلان عام 2021 في دولة الإمارات "عام الخمسين" عناوين الصحف الإماراتية الصادرة صباح اليوم، الأربعاء، فضلا عن الاتهامات الأمريكية لروسيا بالتدخل في انتخابات 2020 لصالح الرئيس السابق دونالد ترامب.





وأبرزت الصحف قرار الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الإمارات، اعتبار عام 2021 في دولة الإمارات «عام الخمسين»، وذلك احتفاء بالذكرى الـ50 لتأسيس البلاد، حيث ينطلق عام الخمسين رسميًا في 6 أبريل عام 2021 ويستمر حتى 31 مارس عام 2022.





ويرافق القرار إطلاق مبادرات وفعاليات واحتفالات مدّة عام كامل، تحت إشراف لجنة الاحتفال باليوبيل الذهبي لدولة الإمارات، برئاسة لشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، والشيخة مريم بنت محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس اللجنة.





وقال الشيخ خليفة بن زايد إن "عام الخمسين يشكل لحظة تاريخية في رحلتنا التي بدأت منذ الإعلان عن قيام دولة الإمارات في عام 1971، فهو احتفاء بالإرادة العظيمة والعزيمة القوية التي تحلى بها آباؤنا المؤسسون في بناء دولتنا والجهود التي بذلها أبناء الوطن حتى أصبحت دولتنا ولله الحمد إحدى أكبر الدول نموًا وتطورًا في العالم".





وأضاف أن عام الخمسين يشكل فرصة للتأمل في إنجازات الخمسين عامًا الماضية في الوقت الذي نستعد فيه للانطلاق بكل ثقة في رحلتنا المقبلة".





دوليا، أبرزت الصحف بينها "الخليج" تقرير الاستخبارات الأمريكية الصادر أمس، الثلاثاء، الذي كشف أن روسيا وإيران حاولتا التأثير في مجرى الانتخابات الرئاسية الأمريكية الأخيرة عبر نشر "معلومات مضللة"، وهو ما عده التقرير تدخلًا في الانتخابات التي جرت بين الرئيس السابق دونالد ترامب والحالي جو بايدن.





ويقول التقرير إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أجاز عمليات التأثير التي تهدف إلى تشويه سمعة حملة الرئيس جو بايدن والحزب الديمقراطي، ودعم الرئيس السابق دونالد ترامب، وتقويض ثقة الجمهور في العملية الانتخابية، وتفاقم الانقسامات الاجتماعية والسياسية في الولايات المتحدة.





بينما قامت إيران، وفقا للتقرير، بحملة تأثير خفية متعددة الجوانب تهدف إلى تقويض احتمالات إعادة انتخاب ترامب، وإن لم تروج مباشرة لمنافسيه، وعمدت إلى محاولة تقويض ثقة الجمهور في العملية الانتخابية والمؤسسات الأمريكية، وتعميق الانقسام داخل الولايات المتحدة.





عربيا، اهتمت الصحف على رأسها "البيان" باجتماع وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية،في العاصمة السعودية الرياض، اليوم الأربعاء، لمتابعة تنفيذ قرارات "قمة العلا" والموضوعات ذات الصلة بالحوارات الاستراتيجية بين دول مجلس التعاون وعدد من الدول والتكتلات العالمية.





ويعقد الاجتماع برئاسة وزير خارجية البحرين رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري دكتوى عبد اللطيف الزياني، ومشاركة الأمين العام لمجلس التعاون نايف فلاح مبارك الحجرف، الذي أكد أن المجلس الوزاري سوف يبحث عددًا من التقارير بشأن متابعة تنفيذ قرارات المجلس الأعلى التي صدرت عن القمة التي استضافتها محافظة العلا في السعودية، في 5 يناير الماضي.





وقدم الحجرف شكره لوزراء الخارجية في دول مجلس التعاون على حرصهم لانعقاد أعمال الدورة 147 للمجلس الوزاري حضوريًا رغم الإجراءات الاحترازية، والذي يعكس حرصهم الكبير على انعقاد الاجتماع في ظل الظروف الاستثنائية التي تشهدها المنطقة.





كما اهتمت الصحف بإصدار الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، أمرا يحدد الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها في انتخابات البرلمان.





ويحدد هذا الأمر، المنشور في الجريدة الرسمية، الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها في انتخابات أعضاء المجلس الشعـبي الوطـني أو الغرفة الأولى بالبرلمان الجزائري (407 مقعد)، وأعضاء مجلس الأمة المنتخبين (116)، طبقا لأحكام القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات.





وتوزع المقاعد لكل دائرة انتخابية في انتخاب المجلس الشعبي الوطني بحسب عدد سكان كل ولايةأو محافظة، كما يحدد عدد المقاعد في كل دائرة انتخابية على أساس تخصيص مقعد واحد لكل حصة تتضمن 120000 نسمة على أن يخصص مقعد إضافي لكل حصة متبقية تشمل 60000 نسمة.





وبحسب القرار، لا يمكن أن يقل عدد المقاعد عن ثلاثة بالنسبة للمحافظات التي يقل عدد سكانها على 200000 نسمة، كما يحدد عدد المقاعد في الدائرة الانتخابية للجالية الجزائرية بالخارج في انتخاب المجلس الشعبي الوطني بـ 8 مقاعد.





وبالنسبة لانتخاب أعضاء مجلس الأمة، فإن الدائرة الانتخابية تحدد بالحدود الإقليمية للولاية، ويحدد عدد المقاعد لكل دائرة انتخابية بمقعدين اثنين.





كان الرئيس تبون أعلن حل مجلس النواب نهاية فبراير الماضي، وحدد موعد الانتخابات التشريعية المبكرة يوم 12 يونيو المقبل.





محليا، اهتمت "الاتحاد" بتحقيق إنجاز جديد لدولة الإمارات في مجال الحد من جائحة كورونا ومكافحتها، وذلك بوصول "الحملة الوطنية للتطعيم" إلى هدفها الذي أعلنت عنه مؤخرًا بتطعيم 52.46% من الفئة المستهدفة من إجمالي سكان البلاد.





وقال عبد الرحمن بن محمد العويس، وزير الصحة ووقاية المجتمع، إن الحملة التي بدأت مطلع العام الجاري بتوجيهات القيادة الرشيدة وشملت جميع مناطق الدولة وتم إطلاقها لتغطية وتطعيم أكبر عدد من السكان وتوفير مختلف أنواع اللقاحات، أسفرت عن تقديم اللقاح لنحو 70.21% من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة الذين هم أولويتنا في هذا الجهد الوطني الكبير.



