ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

وزيرا الإسكان والسياحة يتابعون خطط التنمية بساحل البحر الأحمر وجنوب سيناء

الأربعاء 17/مارس/2021 - 09:59 ص
صدى البلد
Advertisements
آمنة عبد العظيم
عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، واللواء أمير سيد أحمد، مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، اجتماعًا لمتابعة خطط التنمية بساحل البحر الأحمر، وجنوب سيناء، ومراجعة بيان الأراضى مع الهيئة العامة للتنمية السياحية، وذلك بغرض دفع معدلات التنفيذ، وسرعة الانتهاء من المشروعات التى تخدم خطط التنمية.

وأوضح وزير الإسكان، أن الاجتماع تناول سبل تحفيز ودفع عجلة التنمية بساحل البحر الأحمر، لجذب الاستثمارات المحلية والعالمية، ولا سيما فى مجال التنمية السياحية، وإيجاد فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، ودراسة المشروعات المقترحة، بما يساهم فى تحقيق مبادئ التنمية المستدامة، وتعظيم الاستفادة من أصول الدولة.

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

مركز سياحي وبيئي عالمي.. الإسكان تستعرض المخطط الاستراتيجي لشرم الشيخ

القابضة للمياه: انعقاد الجمعيات العامة لـ 8 شركات تابعة عبر الفيديوكونفراس

السيسي يوجه بالاستغلال التنموى الأمثل لأصول الدولة من الأراضي والسواحل

الرئيس يتابع الإستراتيجية العامة للتنمية السياحية على مستوى مصر.. ويوجه بالاستغلال التنموى الأمثل لأصول الدولة من الأراضي والسواحل وصون قيمتها كثروة قومية

نائب الغرف السياحية السابق يكشف الهدف من اجتماع الرئيس السيسي اليوم..فيديو

سياحة النواب: مشروعات العلمين الجديدة غير مسبوقة وتضاهي المنتجعات العالمية

ترشيحاتنا

بصوا للأهلي.. طارق يحيى: مباراة الترجي درس للاعبي الزمالك

انخفاض طفيف.. ننشر أسعار الدواجن والبيض والأرانب والبط

هل يجوز الجمع بين صوم التطوع وقضاء ما فات من رمضان ؟

نتنياهو يزور الإمارات غدا

دعاء بعد الصلاة .. احرص عليه باستمرار لتحقق ما تريد

الشيشيني يكشف أسباب رفضه الانضمام للجهاز المعاون لـ كارتيرون مع الزمالك

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فورد تطرح إصدارا مخصصا للشرطة من السيارة f 150 2021.. صور

طريقة مبهرة لعمل البيض .. 3 وصفات يحبها الأطفال والكبار

أسعار فئات بيجو 508 موديل 2021 في مصر| صور