أول زيارة لرئيس تونسي منذ 2012.. قيس سعيد يصل ليبيا

وصل الرئيس التونسي، قيس سعيد، صباح اليوم الأربعاء، إلى ليبيا في أول زيارة خارجية للبلاد، بعد تولي المجلس الرئاسي الليبي وحكومة الوحدة برئاسة عبد الحميد الدبيبة.





وحسب وسائل إعلام متفرقة، هبط سعيد إلى مطار معيتيقة الدولي اليوم الأربعاء، وكان رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ونائباه موسى الكوني وعبدالله اللافي في استقباله.





وكانت الرئاسة التونسية، قالت إن زيارة سعيد لليبيا، تهدف إلى دعم "المسار الديمقراطي" فيها، حيث تأمل البلاد في إجراء انتخابات عامة في ديسمبر المقبل، سعيا لإنهاء الصراع المستمر منذ 10 سنوات.





وأوضحت الرئاسة في بيان، أن الزيارة، وهي الأولى منذ 9 سنوات لرئيس تونسي إلى ليبيا، " تندرج في إطار مساندة تونس للمسار الديمقراطي في ليبيا وربط جسور التواصل وترسيخ التشاور والتنسيق" بين البلدين.





يذكر أن الحكومة الليبية برئاسة عبد الحميد الدبيبة تسلمت السلطة، أمس الثلاثاء.