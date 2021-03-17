ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

أول زيارة لرئيس تونسي منذ 2012.. قيس سعيد يصل ليبيا

الأربعاء 17/مارس/2021 - 10:14 ص
الرئيس التونسي قيس
الرئيس التونسي قيس سعيد
Advertisements
شيماء مصطفى
وصل الرئيس التونسي، قيس سعيد، صباح اليوم الأربعاء، إلى ليبيا في أول زيارة خارجية للبلاد، بعد تولي المجلس الرئاسي الليبي وحكومة الوحدة برئاسة عبد الحميد الدبيبة.

وحسب وسائل إعلام متفرقة، هبط سعيد إلى مطار معيتيقة الدولي اليوم الأربعاء، وكان رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ونائباه موسى الكوني وعبدالله اللافي في استقباله.

وكانت الرئاسة التونسية، قالت إن زيارة سعيد لليبيا، تهدف إلى دعم "المسار الديمقراطي" فيها، حيث تأمل البلاد في إجراء انتخابات عامة في ديسمبر المقبل، سعيا لإنهاء الصراع المستمر منذ 10 سنوات.

وأوضحت الرئاسة في بيان، أن الزيارة، وهي الأولى منذ 9 سنوات لرئيس تونسي إلى ليبيا، " تندرج في إطار مساندة تونس للمسار الديمقراطي في ليبيا وربط جسور التواصل وترسيخ التشاور والتنسيق" بين البلدين.

يذكر أن الحكومة الليبية برئاسة عبد الحميد الدبيبة تسلمت السلطة، أمس الثلاثاء.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

فوز قائمة المنفي ودبيبة بمناصب السلطة التنفيذية الليبية

مهندس ودبلوماسي طردته اليونان بسبب تركيا.. من هو محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي الليبي الجديد؟

المبعوث الأممي: نجاح حوار الغردقة يساعد على تقدم المسارات السياسية والعسكرية في ليبيا

رئيس المجلس الرئاسي الليبي يصل طرابلس للمرة الأولى

رئيس المجلس الرئاسي الليبي: سنقدم التشكيلة الحكومية للبرلمان خلال أيام

"الرئاسي" و"الحكومة" الليبيان يبحثان عمل اللجنة العسكرية ورحيل المرتزقة من ليبيا

ترشيحاتنا

بعد الارتفاع 4 جنيهات للجرام.. أسعار الذهب اليوم الأربعاء

أسعار فئات بيجو 508 موديل 2021 في مصر| صور

أحمد عيد عبد الملك يفتح النار على مسئولي الزمالك بعد الهزيمة من الترجي

بعد اقتحام قصرالمعاشيق.. السعودية تدعو لاجتماع طارئ في الرياض

اليمن يعلق على إدانة السعودية اقتحام المتظاهرين لقصر معاشيق

بعد 24 سنة من ألاباندا .. محمد هنيدي ومنى عبد الغني يجددان التعاون

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فورد تطرح إصدارا مخصصا للشرطة من السيارة f 150 2021.. صور

طريقة مبهرة لعمل البيض .. 3 وصفات يحبها الأطفال والكبار

أسعار فئات بيجو 508 موديل 2021 في مصر| صور