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فن

إلهام شاهين تحتفل بعيد ميلاد بوسي شلبي بالغناء والتورتة.. شاهد

الأربعاء 17/مارس/2021 - 11:14 ص
صدى البلد
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سارة عبد الله
احتفلت الفنانة إلهام شاهين بعيد ميلاد الإعلامية بوسي شلبي بحضور عدد قليل من أصدقائها.


ونشرت إلهام شاهين مقطع فيديو من هذا الاحتفال عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".


وكتبت الفنانة إلهام شاهين: "كل سنة وصديقتى وأختى بوسي طيبة وبخير.. يا رب دايما متألقة وفى أحسن صحة.. سنة حلوة عليكى حبيبتى".


وتفاعل مع مقطع الفيديو عدد كبير من متابعيها وجمهورها عبر السوشيال ميديا، وانهالت تعليقات التهنئة لبوسي شلبي، وكان أبرزها كالآتي:
- الفنانة جومانة مراد كتبت: "كل سنة وانتي طيبة وبخير وصحة وسعادة يا حبيبتي".


جدير بالذكر أن هناك علاقة صداقة قوية تجمع الفنانة إلهام شاهين بالإعلامية بوسي شلبي، وتجمعهم صور ومواقف جميلة.


من جانب آخر، يعد آخر أعمال الفنانة إلهام شاهين فيلم "حظر تجول" من إخراج وتأليف أمير رمسيس، ويشاركها في العمل صحبة من نجوم الفن، أمينة خليل وأحمد حاتم وأحمد مجدي ومحمود الليثي.


وتدور أحداث فيلم "حظر تجول" حول فترة الحظر بمصر عام 2013، وخروج بطلة الفيلم "فاتن" التي تجسدها إلهام شاهين من السجن بعد قضاء مدة 20 عاما.


وشاركت في عدد من الأعمال الدرامية، من أبرزها: ليالي الحلمية، وأخو البنات، والحاوي، وبنات أفكاري.



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