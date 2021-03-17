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فن

سوسن بدر جدة عمرو يوسف في الملك أحمس | خاص

الأربعاء 17/مارس/2021 - 11:09 ص
صدى البلد
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أحمد البهي
تواصل الفنانة سوسن بدر تصوير دورها ضمن أحداث مسلسل" الملك أحمس"، والمقرر عرضه خلال شهر رمضان القادم.


ومن المفترض أن تجسد سوسن بدر خلال الأحداث شخصية الملكة تتى شرى، وهى الأم الكبرى ، أي أنها ستلعب دور جدة الملك أحمس، والتى كان لها دور كبير في تحرير مصر من الهكسوس.


الملكة تتي شرى هي أول سلسلة نسل الملكات من آخر الأسرة السابعة عشر إلى آخر الأسرة الثامنة عشر، كانت زوجة الملك سقنن رع تاعا الأول ووالدة الملك سقنن رع تاعا الثاني وجدة كل من الملك كامس وأحمس الأول.


مسلسل "الملك" مأخوذ عن رواية "كفاح طيبة" للأديب العالمي نجيب محفوظ، ويشارك فى البطولة بجانب عمرو يوسف كل من  صبا مبارك، سوسن بدر، ماجد المصري، محمد علاء، ريم مصطفي، محمد لطفي، أمير صلاح، وباسل الزارو، معتز هشام، وآخرين، وتأليف خالد وشيرين دياب، وإخراج حسين المنباوي.



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