فوائد النبق الصحية والجمالية

لطالما استخدم نبق البحر لتحفيز الجهاز الهضمي ، وتعزيز صحة القلب والكبد ، وعلاج اضطرابات الجلد. اليوم ، يوصف نبق البحر كعلاج طبيعي للمشاكل الصحية التالية:

التهاب المفاصل

داء السكري

الأكزيما

ضغط الدم المرتفع





في السنوات الأخيرة ، اكتسب زيت نبق البحر شعبية كمكون في منتجات العناية بالبشرة. عند استخدامه موضعيًا ، يُعتقد أن زيت نبق البحر يرطب البشرة ويخفف التهيج ويعالج حب الشباب ويعالج الأضرار المرتبطة بالشيخوخة.





يوجد حاليًا نقص في التجارب السريرية التي تختبر آثار نبق البحر. ومع ذلك ، تشير الأبحاث الأولية إلى أن النبق البحري قد يقدم عددًا من الفوائد الصحية.





الأكزيما

قد تساعد مكملات نبق البحر في علاج التهاب الجلد التأتبي (نوع من الأكزيما) ، وفقًا لدراسة أجريت عام 1999 في مجلة الكيمياء الحيوية الغذائية .و في الاختبارات التي أجريت على 49 شخصًا مصابين بالتهاب الجلد التأتبي ، لاحظ الباحثون تحسنًا ملحوظًا بين أولئك الذين تناولوا مكملات تحتوي على زيت لب نبق البحر يوميًا لمدة أربعة أشهر. ومع ذلك ، تشير الأبحاث الحديثة إلى أن المكملات الغذائية مثل نبق البحر لا تقدم أي فائدة.





التئام الجروح

تشير النتائج المستخلصة من الأبحاث المستندة إلى الحيوانات إلى أن النبق البحري قد يعزز التئام الجروح عند استخدامه موضعيًا. في دراسة أجريت عام 2009 في Food and Chemical Toxicology ، اكتشف العلماء أن زيت بذور نبق البحر المطبق موضعيًا ساعد في تسريع التئام جروح الحروق في الفئران.﻿





داء السكري