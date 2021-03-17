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فن

سميرة سعيد ومحمود العسيلى يتصدران تريند اليوتيوب .. تفاصيل

الأربعاء 17/مارس/2021 - 11:02 ص
صدى البلد
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شروق حمدى
تصدر عدد من الفيديوهات الفنية تريند موقع اليوتيوب ، نستعرض أبرزها فى التقرير التالى :
 
محمود العسيلى " بقيت معايا"

حقق المطرب محمود العسيلي ، نجاحا كبيرا بأغنية "بقيت معايا" واحتل التريند  الـ 10 عبر موقع "يوتيوب"

الفيديو كليب الخاص بالأغنية تخطى حاجز النصف مليون مشاهدة اليوتيوب

والأغنية من كلمات من كلمات سارة فرج، ألحان إيهاب عبدالواحد ومحمود العسيلي، توزيع أمير هداية، إنتاج "دي إس ميديا" و"صوت الدلتا"، ومن إخراج إبراهيم حدرج.

يذكر أن "العسيلي طرح" مع نهاية الشهر الماضي، مقطعًا دعائيًا من أغنية "بقت معايا"، وحقق المقطع تفاعلًا كبيرًا بين جمهوره، وتعد الأغنية هى الثانية له فى 2021، بعد طرحه أغنية "حب غلط" من كلمات الشاعر أمير طعيمة، ألحان محمود العسيلي، توزيع ومكس وماستر على فتح الله، والفيديو كليب من إخراج إبراهيم حدرج.

سميرة سعيد " متاهة "
تصدرت المطربة  سميرة سعيد تريند موقع "اليوتيب" بـ اغنيتها الجديدة  "متاهة " واحتلت التريند رقم 12 وحققت الأغنية أكثر من 600 ألف مشاهدة .

أغنية "متاهة" مع كلمات الشاعر الغنائي شادي نور والملحن بلال سرور وتوزيع هاني ربيع ومن إخراج المخرج نضال هاني.
 
وتقول كلماتها:
 "وصلنا لنقطة ياما حلمنا سوا بيها .. ولما وصلنا فجأة لقيتنا في متاهة .. حاجات ماتت مع الايام .. حاجات بتقول كانت أوهام وعشناها .. وصلنا لحته بقى"

صعب الكلام فيها ..  حاجات دلوقتي بس لاقيتني فهماها .. بنهوا الحاجة بعنينا .. ولما بتيجي في إدينا بننساها .. كان حلمنا طول عمرنا ما نسيبش روحنا للحياة تجرنا .. كان حبنا بيقوينا لكن دلوقتي الحب بيضرنا .. تعالى الحقنا مالنا حبيبي ايه جرالنا .. غلطنا زمان ولا احنا الوقت غيرنا .. الومك يوم والومني في يوم وبرمي اللوم على الحب اللي دمرنا .. بقينا انا وانت حبيبي"

"في وسط غيبوبة .. وانا مش خايفة دا انا والله مرعوبة .. يا نتكلم و نوجع بعض يا نستسلم و تبقى الفرقة مكتوبة .. كان حلمنا طول عمرنا ما نسيبش روحنا للحياة تجرنا .. كان حبنا بيقوينا لكن دلوقتي الحب بيضرنا ".
 

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