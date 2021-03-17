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فن

سميرة سعيد تدخل قائمة التريند بسبب كليب متاهة

الأربعاء 17/مارس/2021 - 04:31 ص
صدى البلد
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محمد نبيل

دخلت الديفا سميرة سعيد، بكليب أغنيتها الجديدة "متاهة" ثانى أغنيات ألبومها الجديد، تريند موقع يوتيوب في مصر والمغرب وليبيا، وهي الأغنية التي نالت إعجاب جمهورها ومحبيها فى الوطن العربى.

 

 أغنية "متاهة" من كلمات شادى نور، ألحان بلال سرور، توزيع موسيقى هانى ربيع، ومن إخراج نضال هانى.

 

قدمت الديفا سميرة سعيد العديد من الألوان الغنائية والأفكار في قصص الأغنيات وهى دائما ما تكون حريصة على تقديم أشكال مختلفة تخرج عن المألوف، وأغنية "متاهة" هى حالة حب أصابها الغموض، وتسير الأمور فى طريق مفقود، تتبدل وتختلف فيه المشاعر.

 

تقول كلمات متاهة"وصلنا لنقطة ياما حلمنا سوا بيها .. ولما وصلنا فجأة لقيتنا في متاهة حاجات ماتت مع الايام .. حاجات بتقول كانت أوهام وعشناها

وصلنا لحته بقى صعب الكلام فيها .. حاجات دلوقتي بس لاقيتني فهماها بنهوا الحاجة بعنينا .. ولما بتيجي في إدينا بننساها كان حلمنا طول عمرنا .. ما نسيبش روحنا للحياة تجرنا كان حبنا بيقوينا لكن دلوقتي الحب بيضرنا.

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