أوبو تعلن رسميا عن أحدث هواتفها Reno5 F.. السعر والمواصفات

أطلقت شركة أوبو Oppo، رسميا، أحدث هواتفها الذكية ضمن سلسلة رينو 5، والذي سينطلق إلى الأسواق بـ كينيا تحت اسم Reno5 F، مما يمثل أول ظهور عالمي للهاتف.









وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، يتميز هاتف أوبو Reno5 F، بشاشة مسطحة من نوع AMOLED، بقياس 6.43 بوصة، وبدقة 1080x2400 بكسل، تدعم معدل تحديث يبلغ 60 هرتزا في الثانية، مع قارئ بصمات الأصابع مدمج تحت الشاشة.









وجاء هاتف Reno5 F، بكاميرا خلفية رباعية، الرئيسية منها بدقة 48 ميجابيكسل، مع كاميرا فائقة السرعة بدقة 8 ميجابيكسل، ومستشعرين بدقة 2 ميجابيكسل لتصوير العمق والماكرو، وكاميرا أمامية للتصوير السيلفي بدقة 32 ميجابيكسل.









ويعمل هاتف Reno5 F بمعالج ثماني النواة من نوع Helio P95، من إنتاج شركة ميدياتك، ويتم شحن الهاتف بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 جيجابايت، مع ذاكرة تخزين داخلية قابلة للتوسعة بسعة 128 جيجابايت.









ويحتوي هاتف Reno5 F، على بطارية بقوة 4310 مللي أمبير في الساعة، تدعم تقنية شحن سريع من نوع VOOC Charge، بقدرة 30 وات، ويعمل الهاتف الذكي بواجهة المستخدم ColorOS 11، المرتكزة على أندرويد 11.









ويتوفر هاتف Reno5 F، في خيارين لونين هما الأسود والبنفسجي، ويتم بيع الهاتف بالتجزئة في كينيا مقابل سعر حوالي 287 دولارا أمريكيا (أي ما يعادل 4 آلاف و500 جنيه مصري)، ومن المقرر أن يصل إلى المزيد من الأسواق العالمية قريبا.











