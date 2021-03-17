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ديني

كلية علوم بنين الأزهر بالقاهرة تنهي أعمال امتحانات الفصل الدراسي الأول

الأربعاء 17/مارس/2021 - 12:05 م
صدى البلد
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محمد شحتة
أعلن الدكتور سيد بكري، عميد كلية العلوم بنين جامعة الأزهر بالقاهرة، انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الأول بمختلف أقسام الكلية.

وأوضح بكري في بيان، الأربعاء، أن الامتحانات تمت وفق الضوابط التي قررتها لجنة إدارة الأزمات والكوارث بالجامعة؛ من خلال إجراء عمليات الرش والتطهير والتعقيم المستمر لجميع القاعات الدراسية بالكلية، وبالتعاون مع الدكتور خالد مخيمر، وكيل الكلية، بجانب ذلك روعي الالتزام التام بالإجراءات الاحترازية؛ حفاظًا على صحة جميع منسوبي الكلية وسلامتهم.

كما أوضح بكري استعداد وجاهزية الكلية لبدء الفصل الدراسي الثاني بجميع أقسام الكلية وفق الضوابط المقررة من لجنة إدارة الأزمات والكوارث بالجامعة.

جدير بالذكر أن كلية العلوم بنين جامعة الأزهر بالقاهرة كانت في طليعة الكليات التي حصلت على شهادة الاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد التابعة لمجلس الوزراء.
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