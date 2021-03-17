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رياضة

والتر بواليا يقضي إجازة من الأهلي في الكونغو

الأربعاء 17/مارس/2021 - 12:04 م
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
تخلف الكونغولي والتر بواليا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن العودة مع بعثة الأهلي للقاهرة، بعد خوض مباراة فيتا كلوب أمس، في بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وحصل بواليا على إذن من الجهاز الفني بالبقاء في بلاده بعدما حصل الفريق على إجازة لمدة 5 أيام بعد مباراة فيتا كلوب أمس ضمن منافسات الجولة الرابعة للمجموعة الأولى لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

ومن المقرر أن ينتظم «والتر بواليا» في تدريبات الفريق عقب انتهاء الإجازة التي حصل عليها الأهلي، حيث سيعود الفريق للتدريبات يوم 23 مارس الجاري.

وفاز الأهلي على فيتا كلوب أمس بثلاثية نظيفة في المباراة التي أقيمت باستاد الشهداء في العاصمة الكونغولية كينشاسا في الجولة الرابعة للمجموعة الأولى لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.
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