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موعد صرف زيادة المعاشات.. تكشفه الهيئة القومية للتأمين الإجتماعى

الأربعاء 17/مارس/2021 - 12:07 م
رئيس الهيئة القومية
رئيس الهيئة القومية للتأمين الإجتماعى
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هاجر إبراهيم
اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الإجتماعى،إن زيادة المعاشات تنطبق على كل من يتقاضى معاشا في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص أو أي شخص مشترك في منظومة تأمين اجتماعي، وتصرف بداية يوليو، موضحا أن أقل معاش 900 جنيه، وأقل زيادة ستكون بـ117 جنيه، كما أن أقصى زيادة ستقدر بـ1053 جنيه لمن تبلغ معاشاتهم 8100 جنيه.

وأضاف "عوض" خلال حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر فضائية "الاولى"، أن نظام المعاشات يعد نظام ممول، أى تأدية إشتراكات أثناء الخدمة حتى الوصول لسن ال60 والبدأ فى إعطاء المعاش المستحق، حيث أن المعاش ليس للمواطن وحده بل بعد وفاته.

وتابع ان الفلسفة التى يتم إعتمادها فى التأمينات هى أعطاء الإعتبار للقيمة السعرية للجنيه المصرى كل عام، وهذا سبب زيادة المعاشات، لافتا إلى أنه يجب الربط بين قيمة المعاش ونسبة معدل التضخم فى الدولة.

وأكد أنه عند منح زيادة يتم وضع الإعتبار فى عاملين أثنين، الأول معرفة معدل التضخم، والثانى النظام المالى، متابعا أن معدل التضخم كان 7% العام السابق، حيث قام الرئيس بزيادة المعاشات لتعويض المواطنين عن هذا التضخم والزيادة الحقيقة فى الدخل.

وأشار إلى أن هذا العام قام بزيادة 13% من المعاشات، والسبب فى وصول معدل التضخم إلى 5.1%، مضيفا إلى أن الرئيس  يقوم بعمل تحسين حقيقيفى دخل أصحاب المعاشات أكثر من العام السابق.


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